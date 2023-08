Queridos jovens, boa tarde! Bem-vindos e obrigado por estardes aqui. Fico feliz por vos ver e por escutar o simpático barulho que fazeis, contagiando-me com a vossa alegria. É bom estarmos juntos em Lisboa: para aqui fostes chamados por mim, pelo Patriarca, a quem agradeço as suas palavras, pelos vossos bispos, sacerdotes, catequistas e animadores. Vamos agradecer a todos, os que vos chamaram e todos os que trabalharam para possibilitar esta reunião, e fazemo-los com uma grande salva de palmas! Mas foi sobretudo Jesus quem vos chamou: agradeçamos-Lhe, a Jesus, com o nosso forte aplauso!

Sabia-se que seria o primeiro grande banho de multidão do Papa Francisco. Cerca de 500 mil pessoas reuniram-se no Parque Eduardo VII para participar na cerimónia de abertura da JMJ de Lisboa e para ouvir o primeiro grande discurso do Papa Francisco perante uma multidão na capital portuguesa. Depois de uma cerimónia com música e dança, o Papa Francisco aproveitou a multidão de jovens animados e arrancou-lhes logo vários aplausos: a quem organizou a JMJ e, sobretudo, a Jesus. Foi sempre correspondido no apelo e deixou de imediato o tom para o discurso: esta não seria uma homilia densa e críptica (como aquelas que o próprio critica duramente na encíclica Evangelii Gaudium), mas uma grande interpelação aos jovens de hoje com uma mensagem em continuidade com os outros discursos do Papa à juventude, não só nesta JMJ, mas noutras ocasiões: façam barulho, desinstalem-se e sejam os protagonistas; não sejam personagens secundárias que se limitam a assistir a uma Igreja centrada no clero.

Vós não estais aqui por acaso . O Senhor chamou-vos, não só nestes dias, mas desde o início das vossas vidas. Chamou-nos a todos desde o início das nossas vidas. Ele chamou-vos pelo nome . Escutamos na Palavra de Deus, chamados pelo nome: tentai imaginar estas palavras escritas em letras grandes e, em seguida, pensai que estão escritas dentro de cada um de vós, nos vossos corações, como que formando o título da vossa vida, o sentido do que sois: foste chamado pelo teu nome — tu, tu, tu, nós, todos nós —, todos fomos chamados pelo nome, não fomos chamados automaticamente, fomos chamado pelo nome. Pensemos nisto: Jesus chamou-me pelo meu nome. São palavras escritas no coração. E depois pensemos que estão escritas dentro de cada um de nós, nos nossos corações, e formam uma espécie de título da tua vida, o sentido do que somos. Foste chamado pelo teu nome.

O discurso de Francisco foi profundamente marcado pelas muitas repetições de palavras-chave. O Papa centrou-se numa ideia vital para a Igreja: a de que cada pessoa é única e insubstituível e que ninguém se deve deixar engolir por designações coletivas. Nem mesmo a “juventude” — não existe uma “juventude”, diz o Papa, mas cada um dos jovens. A partir desta ideia central — Deus chamou cada um pelo seu respetivo nome —, o Papa densificou a ideia de protagonismo que cada um é chamado a ter na sua vida. Cada pessoa é chamada por Deus a uma missão e é chamada a ser protagonista da sua vida — e não um figurante ou uma personagem secundária sem nome. Repetindo várias vezes “tu, tu, tu” e apontando para a multidão, o Papa reiterou uma mensagem vital do cristianismo — que, mais do uma ideia coletiva ou de um grupo de crentes, se centra numa relação pessoal de cada um com Jesus Cristo. A partir deste momento, talvez por perceber a adesão dos jovens a esta ideia, por falta de tempo ou por mera vontade de improviso, o Papa Francisco começou a fugir do texto preparado e a insistir na ideia de que cada um tem valor supremo perante Deus.

