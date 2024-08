"Trabalhava nas obras dez horas por dia com um sonho na mala": a história de David de Pina, o primeiro medalhado em Jogos de Cabo Verde

Enviado especial do Observador em Paris, França

O aparato na zona de imprensa estava diluído por cinco ou dez vezes, o pavilhão estando quase cheio ainda tinha algumas cadeiras vazias, só a euforia era a mesma. Em parte, ainda se sentia o efeito Imane Khelif que por razões não só desportivas colocou o boxe no centro das atenções destes Jogos mas numa escala bem mais baixa. No entanto, não era pelo facto de a argelina não estar em ação, algo que irá acontecer agora apenas nas meias-finais de 66kg que serão disputadas tal como as decisões em Roland Garros, que deixava de haver um ambiente especial na Nord Sud Arena. Afinal, também aqui havia uma daquelas histórias que marcam esta edição de Paris-2024, neste caso com ligações a Portugal e possibilidade de ser contada em português.

David de Pina já tinha feito história por Cabo Verde dois dias antes, quando se tornou o primeiro atleta do país a conquista uma medalha nos Jogos Olímpicos ao bater o zambiano Parick Chinyemba nos quartos da categoria de 51kg. O cabelo com dois totós já era uma imagem de marca mas, aos 27 anos, tinha um feito inédito a acompanhá-lo. Naquele dia, com o bronze garantido, o africano ia à procura de mais tendo pela frente o experiente usbeque Hasanboy Dusmatov, antigo campeão olímpico. Ia tentar algo mais quando já tinha quase tudo, ia tentar o quase tudo sabendo que era o prémio para quem andou tantas vezes sem nada. Pina deixou de ser apenas mais um por fazer algo que nem todos conseguiriam – ou quase ninguém.

O merecido apoio que terá quando for mostrar a medalha a Cabo Verde já se começava a sentir no pavilhão. A claque do Usbequistão, mais numerosa, organizada e ruidosa num país onde o boxe assume uma relevância rara em termos mundiais, poderia abafar em alguns momentos todos aqueles que torciam por David de Pina mas estavam lá. Com bandeiras, com cachecóis, com cânticos num dos topos do recinto. “Da-vi-de, Da-vi-de”, foram começando a gritar. “Vamos Pina, força Pina”, depois. “Da-vid, Da-vid, Da-vid”, mais tarde. O combate não estava a correr de feição ao africano mas os adeptos não o deixavam cair, não só como forma de reconhecimento pelo que fizera mas pela forma como lutava contra as adversidades em ringue como fizera fora dele. Nas paragens de um combate sem proteção na cabeça ao contrário de outros, o treinador Bruno de Carvalho bem tentava mudar a tática. “Murro de mão esquerda por baixo, gancho de direita por cima”.

Não chegou, não foi suficiente. No terceiro assalto o usbeque, bem mais experiente, parecia andar apenas a defender uma vantagem que já não era mínima com o cabo-verdiano, de vermelho, a arriscar muito mais mesmo sabendo que isso também poderia jogar contra si. Perdeu mas foi com esse risco que ganhou. Ganhou uma história que não mais vai esquecer depois da presença por convite em Tóquio-2020. Ganhou a primeira medalha para o seu país. Ganhou o espaço para pedir as oportunidades que só conseguiu a ir trabalhar para as obras e a ficar provado de muita coisa que a maioria dá como garantida. Contra todas as expetativas, David de Pina saiu daquele ringue a festejar uma medalha de bronze que coroou quem deu tudo por um sonho.

Aos 27 anos, o atleta que fez sempre questão de recordar as suas suas raízes africanas em todas as entrevistas que foi dando depois do feito pode continuar a ser um lutador de boxe amador mas tornou-se mais do que isso não só pelo pódio mas sobretudo pelo trajeto de vida. Veio para Portugal em busca de quem lhe fosse ensinando a fazer melhor o que sempre amou, o boxe. Apostou num pequeno clube da Póvoa de Santo Adrião e num treinador com quem trabalhou uma vez. Teve de parar durante dois meses colocando em risco mais de dois anos de trabalho em busca da qualificação olímpica para ir para a construção civil ganhar dinheiro para ajudar a sustentar a família. A única coisa que nunca lhe tiraram nem teve de trabalhar para ela foi a enorme ambição de entrar na história por mais sacrifícios que tivesse de passar. Conseguiu. Em seu nome. Em nome da mulher, Cindy. Em nome dos filhos, Hellen e Miller. E foi na zona mista e na primeira pessoa que a inédita epopeia foi contada pelos dois grandes protagonistas de todo o enredo com toque português.