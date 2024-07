"Trouxemos de volta uma espécie." O lince-ibérico deixou de estar em perigo, mas continua vulnerável

Então, falamos de uma aproximação, inevitavelmente.

Aquilo que nós sabemos são os que estão confirmados. Na natureza, a grande probabilidade é que existam mais do que estes 2021 na Península do que os 291 em Portugal. Mas nós não podemos fazer extrapolações por exagero. Portanto, estes estão confirmados; são números seguros, mínimos. Desejavelmente, haverá mais. Há mais, de certeza. Animais que se dispersam, nós não os conseguimos seguir e monitorizar. Portanto, isto é o mínimo dos mínimos.

Em Portugal, não há quem não conheça o lince-ibérico como o grande símbolo de uma espécie ameaçada. Diz-se que terá sido o felino mais em risco no mundo.

Foi o felino mais ameaçado do mundo, quando estava em perigo crítico de extinção. Atualmente, já não será. Mas continua a estar ameaçado. Talvez em Portugal, neste momento, haja um outro felino mais ameaçado, o gato-bravo. O gato-bravo tem um outro fator de ameaça, que é o cruzamento com os gatos-domésticos — a hibridização. Facilmente se cruzam com um gato-doméstico e os descendentes degeneram. Os descendentes competem pelo espaço e pela alimentação. Para as listas vermelhas, que são feitas de X em X tempo, fazemos a mesma técnica de foto-armadilhagem — mas, aí, abrangente, e não só direcionada para o lince — e temos vindo a detetar cada vez menos gatos-bravos. Talvez a nível ibérico, e a nível de Portugal pelo menos, esteja mais ameaçado neste momento do que o lince-ibérico.

Pode ajudar-nos a fazer uma história do lince? Como é que se chegou ao ponto de termos uma espécie tão ameaçada?

O grande fator foram doenças contagiosas que dizimaram a população presa — o coelho-bravo. O lince especializou-se na região do Mediterrâneo, na Península Ibérica. A espécie Lynx pardinus é endémica da Península Ibérica. Há um lince-europeu mais nos países nórdicos e no centro europeu, há um lince diferente no Canadá. São espécies aparentadas, mas diferentes. O lince-ibérico é ligeiramente mais pequeno — e o canadiano é ainda mais pequeno do que o nosso. Acantonou-se na Península Ibérica, fez-se a especiação e tornou-se uma espécie distinta da outra do centro da Europa. O coelho-bravo, através de mexidas de coelhos de uns lados para os outros, foi afetado pela mixomatose. Foi a grande doença que dizimou a população de coelho-bravo. A alimentação preferencial do lince, a dieta dele, anda ali nos 85% de coelho-bravo. Quando o alimento praticamente desapareceu, o lince ressentiu-se, especialmente a nível da reprodução. O primeiro aspeto que é afetado quando as fêmeas não estão bem alimentadas é que ou não se reproduzem ou têm uma ninhada de uma cria.

Isto aconteceu quando, mais ou menos?

Na década de 70/80 até ao final do século XX. Depois, quando a mixomatose começou a ter menos incidência e os coelhos-bravos começaram a ganhar resistência naturalmente, surge a febre hemorrágica viral — outra doença, de um vírus, que voltou a dizimar o coelho-bravo. Portanto, as duas patologias que afetaram o coelho-bravo, em sequência, foram os fatores críticos mais incidentes sobre o lince. Depois, a alteração de habitat, grandes extensões cultivadas, grandes extensões florestadas com espécies florestais diversas… A alteração e a destruição do habitat levou também a que o lince, além de ter pouco alimento, tivesse menos espaço para poder sobreviver, para se poder reproduzir, para poder fazer o seu ciclo de vida normal.

Podemos identificar a ação humana na origem desses fatores? Na alteração dos habitats está.

A destruição dos habitats é por ação humana, obviamente. O homem precisa de matéria-prima para fazer as suas atividades, precisa de alimento — portanto, a agricultura e a parte florestal foram os fatores por ação humana. Depois, houve aqui um outro aspeto. Até à década de 50/60, o lince, como competia com uma espécie que nas zonas rurais era uma fonte de proteína para as populações, era considerado uma espécie nociva. Em Portugal não temos referência disso, mas em Espanha um caçador que levasse às autoridades um lince abatido recebia um prémio. Portanto, ele era objetivamente caçado, porque competia com o coelho-bravo, que era uma fonte alimentar que as populações, no meio rural, tinham para sobreviver. Depois, outro fator que também causou grande mortalidade foi a expansão das vias de comunicação. Ainda atualmente, o principal fator de mortalidade são os atropelamentos nas vias de comunicação. Nas estradas, nós conseguimos saber de qualquer lince que é atropelado. Normalmente, não é o condutor que o atropela que dá a notícia, é outro que passa depois e que vê o lince ferido ou morto na beira da estrada e chama as autoridades. Sabemos que eles morrem por atropelamento e, atualmente, em Portugal devemos estar por volta de 35 mortos por atropelamento desde que se iniciou a reintrodução em 2014.