Uma turma de alunos do sétimo ano da Escola Secundária Rainha D. Amélia, na cidade de Lisboa, está desde o início do ano com pelo menos oito professores em falta — mais de metade do total de professores necessários para assegurar todas as disciplinas que fazem parte do currículo dos alunos daquele ano de escolaridade. Além de estarem em falta algumas das disciplinas fundamentais, como português, matemática ou história, a falta de um número tão considerável de professores tem levado a que, em alguns dias, os alunos não tenham qualquer aula no seu horário.

A situação foi denunciada ao Observador por Filipa Galvão, mãe de um dos alunos da terceira turma do sétimo ano daquela escola secundária da capital portuguesa.

“Ele tem um horário cheio de buracos”, disse Filipa Galvão ao Observador, explicando que a turma do seu filho tem sido especialmente afetada. Na terceira turma do sétimo ano daquela escola secundária faltam professores de português, inglês, matemática, história, ciências naturais, arte digital e cidadania. Além disso, também não está a haver aulas de geografia, apesar de, formalmente, haver um professor colocado no lugar. Até agora, a turma do filho de Filipa Galvão tem tido apenas aulas de educação física, educação visual, francês e físico-química — o que tem originado longos períodos de tempo sem aulas e até dias inteiros sem qualquer atividade letiva.

