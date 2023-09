Quando se transforma os números de professores em falta nas escolas num gráfico de barras, a disciplina de Português faz lembrar as fotografias de turma, em que há um aluno, muito mais alto, que destoa até da professora. Arrancar o ano letivo sem que os alunos tenham todos os seus professores colocados tornou-se rotina, mas os números são, de ano para ano, mais elevados. Desta vez, postos de lado os professores de Informática — aqueles que tradicionalmente faltam sempre — as falhas nos grupos de docentes de Português e Matemática são as maiores alguma vez vistas. Em relação ao ano anterior, faltam quase o triplo dos professores de Português e o dobro dos de Matemática para lecionar 3.º ciclo e secundário (alunos do 7.º ao 12.º ano).

