Um "contrato de ferro", uma maioria de esquerda, ficar à frente do Chega. Bloco blinda Catarina e define fasquia "coletiva"

Começou por ser batizado como um “contrato” para o país, chegou a ser anunciado como um novo ciclo, um entendimento, uma responsabilidade histórica, e acabou assim: “Um contrato de ferro”. Foi desta forma que Catarina Martins se referiu, na penúltima noite de campanha, ao acordo que quer negociar com o PS a partir de segunda-feira. O tal “contrato” que foi endurecendo até se tornar de ferro tornou-se o objetivo essencial destas eleições – e um dos critérios para medir um resultado que, a acreditar nas sondagens, mostrará um Bloco em perda no domingo, como já começam a antecipar os críticos internos do partido. Mesmo para eles, o foco está, no entanto, na “falência” da linha política atual e não tanto da líder: aqui, os resultados são “coletivos”.

Os vários pesos e medidas com que se lerão a percentagem e o número de lugares no Parlamento conquistados pelo Bloco não se ficam por aqui. Conseguirá o Bloco ter mais deputados do que o Chega? Haverá uma maioria de esquerda no Parlamento para forçar o PS a negociar? As perguntas correspondem aos vários eixos da estratégia que o Bloco tem seguido e definirão o que acontecerá no dia seguinte, também dentro do partido.

Para já, fica definido que a Comissão Política do partido se reunirá na segunda-feira para analisar os resultados – o mesmo dia em que, se tudo correr como Catarina Martins previu, também se sentará a conversar com António Costa. Mas se foi Catarina quem lançou o convite ao líder do PS e quem conduz os destinos do partido há quase oito anos (descontando o tempo de liderança bicéfala com João Semedo), incluindo toda a etapa da geringonça, numa coisa todos – tanto direção como oposição – concordam: se houver uma hecatombe no domingo, a responsabilidade será de toda uma linha política – e não ficará circunscrita à “consensual” (palavra de dirigente) coordenadora bloquista. Até ver, mesmo em cenário de catástrofe eleitoral, ninguém pede a cabeça da líder.