Café coado, água filtrada e o sol a romper pela divisão adentro. É uma cozinha brasileira em agosto, pleno inverno abaixo do equador. A carioca Ava Rocha, uma das compositoras mais influentes da sua geração, recebe o Observador na sua própria casa — agradeçam às videochamadas internacionais. Conversamos sobre a sua última criação, Néktar, um candidato a álbum brasileiro do ano. E esta cozinha foi o cenário para um episódio crucial de Néktar: Ava Rocha ouviu dois violões ao desafio, do companheiro Negro Leo e do colega Saulo Duarte.

“Cada um tinha um violão, e eu ficava escutando aquilo e eles não botavam letra, não botavam melodia, só ficavam ali com aqueles violões.”

Os músicos estavam há horas naquele ramerrame, até Ava Rocha, uma repentista natural, invadir a cena: “Entrei cantando: ‘Tanto faz se você disfarçoooou’. A canção “Disfarce” foi criada ali, entre a cozinha e a sala, uma síntese Néktar: Ava Rocha incorpora um narrador inebriado de desejo, que percorre alucinações dramáticas; e a flexibilidade da sua voz move-se entre a elegância, a gravidade e o grito indomável.

