“Um procedimento de enorme complexidade e risco”. Foi desta forma que a presidente do Centro Hospitalar de Lisboa Central, Rosa Valente de Matos, resumiu a cirurgia rara que decorreu no Hospital de Dona Estefânia, em Lisboa, no final de julho e que demorou umas longas 14 horas: a separação de duas gémeas siamesas, de nacionalidade angolana, uma operação que não era feita em Portugal há quase um quarto de século.

A cirurgia, só agora divulgada, foi concluída com sucesso. “Um êxito”, nas palavras da presidente do centro hospitalar. As gémeas, de quatro anos, estão a recuperar na unidade de cuidados intensivos do Hospital Dona Estefânia, e deverão passar os próximos meses neste hospital, onde vão ser sujeitas a outras cirurgias, que, no final, as devem conduzir a uma vida totalmente autónoma — assim espera a equipa que intervencionou as gémeas siamesas, e que foi liderada pelo cirurgião pediátrico Rui Alves.

