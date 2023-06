O primeiro contacto de Colombo com o Novo Mundo teve lugar, a 12 de Outubro de 1492, numa pequena ilha do arquipélago das Bahamas a que os nativos davam o nome de Guanahani e que o genovês baptizou como San Salvador. O que Colombo encontrou em Guanahani e nas outras três ilhas das Bahamas a que aportou em seguida – e que baptizou, sucessivamente, como Santa Maria, Fernandina e Isabela – deixou-o desiludido, uma vez que não correspondia de todo à imagem que tinha dos opulentos reinos asiáticos que esperara encontrar naquela longitude: não havia sinais de ouro, pedras preciosas ou especiarias, nem de portos buliçosos e vastas cidades e os indígenas andavam nus e as suas armas e utensílios eram rudimentares. Sendo criatura de ideias fixas e de uma auto-confiança desmedida, não se deixou abater e persistiu na convicção de que o reino de Catai (como então os europeus designavam a China) não haveria de estar longe. Por isso, quando os insulares lhe falaram de uma grande ilha rica em ouro, situada a sudoeste e a que davam o nome de Cibao, Colombo logo presumiu tratar-se da ilha de Cipango, mencionada por Marco Polo como sendo um reino insular situado a nascente da Catai e com extraordinária abundância de ouro. A designação “Cipango”, cunhada por Marco Polo e que ganhou curso na Europa medieval provinha do mandarim “Cipan-guo”, de “cipan” (nascer do sol) + “guo” (reino).

A 28 de Outubro, Colombo desembarcou em Cuba e não só não encontrou ouro como constatou que os seus habitantes se encontravam num estádio civilizacional tão incipiente quanto os das ilhas a que aportara anteriormente, pelo que tratou de reajustar a sua “narrativa”: Cuba (a que Colombo deu o nome de Juana) não era Cipango, mas a mítica ilha do ouro deveria estar logo para lá do horizonte. Na verdade, estava a mais de 12.000 km para oeste.

