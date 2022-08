Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tom, cada vez mais assertivo, com que a República Popular da China reclama que Taiwan é parte “inalienável” do seu território, é similar àquele com que a Rússia afirma que a Ucrânia é “parte integral da Rússia” e nunca foi realmente um país. E tal como a retórica russa é desmentida pelos factos históricos (ver De Kharkiv a Mariupol: Como foram formadas as cidades que contam a história da Ucrânia e De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”), também a tese de que Taiwan é uma província chinesa como qualquer outra e que é chinesa desde tempos imemoriais tem muito que se lhe diga.

Os verdadeiros taiwaneses

O facto de Taiwan estar situada a apenas 180 Km da costa da China, de a sua população actual ser hoje constituída maioritariamente por chineses da etnia Han (a mesma que domina na China continental) e de as línguas dominantes na ilha serem o guoyu (ou huayu ou mandarim taiwanês), o hokkien taiwanês e o hakka taiwanês, que são variantes locais, respectivamente, do mandarim, do hokkien e do hakka, que são línguas dominantes nas províncias da China continental que estão mais próximas de Taiwan, sugere, aparentemente, que as histórias de Taiwan e da China continental estão intimamente entrelaçadas há milénios.

Porém, ao lado dos Han, que representam hoje 95-97% dos 23.9 milhões de habitantes da ilha, existem 2.3% de “indígenas”, tal como, a par das três línguas dominantes, nalguns locais de Taiwan subsistem vestígios de “línguas formosanas”. O mapa linguístico da ilha é complexo, pois a esmagadora maioria dos habitantes fala as três línguas dominantes, que têm algum grau de inteligibilidade mútua e cujo uso é oficialmente reconhecido em todo o território, mas a existência, ainda que residual, de 16 “línguas formosanas” (que são reconhecidas oficialmente mas cujo uso não tem carácter obrigatório) faz suspeitar que a ilha tem uma história que não condiz com a narrativa oficial de Pequim.

