Uma nova solução para um velho problema feminino

Uma iniciativa

Há partes do corpo que aprendemos a nomear cedo e sem embaraço. Outras ficam remetidas para o silêncio, mesmo quando doem, incomodam ou mudam a forma como uma mulher se move no mundo. O prolapso dos órgãos pélvicos pertence a essa geografia do corpo feminino que raramente é nomeada — muitas vezes até dentro do consultório médico.

O prolapso acontece quando os músculos e ligamentos enfraquecem e deixam de conseguir manter na posição habitual a bexiga, o útero ou o intestino. Sem esta sustentação, estes órgãos podem deslocar-se, descendo e provocando desconforto. Apesar de pouco falada, trata-se de uma condição frequente, associada ao envelhecimento e respetivo enfraquecimento progressivo dos músculos e tecidos e também a situações que aumentam a pressão intra-abdominal, como a gravidez e o parto, além de profissões fisicamente muito exigentes ou a prática de atividades desportivas de impacto.

O pudor que rodeia esta condição faz com que seja difícil saber ao certo quantas mulheres sofrem com ela, mas alguns estudos referem que, na faixa etária dos 50 aos 89 anos, pelo menos 30% das mulheres experimentam algum grau de prolapso.