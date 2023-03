O serviço de urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo pode ter mesmo de encerrar definitivamente durante o verão, caso não se contratem pelo menos mais oito profissionais de saúde para render os médicos que vão de férias entre junho e setembro. O risco não se diluiu com o novo plano para as urgências pediátricas apresentado pela Direção Executiva do SNS esta segunda-feira. E, mesmo neste momento, o serviço só funciona pelo “amor à camisola” dos pediatras do quadro.

Atualmente, os médicos do Hospital Beatriz Ângelo estão a realizar uma média de 70 horas extraordinárias por mês para assegurar o funcionamento do serviço de urgência pediátrica. Ou seja, em pouco mais de dois meses, os médicos do serviço esgotam as 150 horas de trabalho suplementar que um decreto-lei os obriga a cumprir.

