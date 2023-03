O novo plano de reorganização das urgências pediátricas da região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi apresentado esta segunda-feira.

Válido a partir do próximo dia 1 de abril e até 30 de junho, o plano divulgado pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde prevê que apenas 10 das 14 urgências pediátricas dos hospitais da região continuem a funcionar 24 horas por dia durante 7 dias da semana — Santa Maria e Dona Estefânia (Lisboa), Amadora-Sintra, Cascais, Garcia de Orta (Almada), Vila Franca de Xira, Barreiro, Santarém, Caldas da Rainha e Torres Novas.

De entre os restantes, o Hospital de Setúbal vai encerrar durante a noite, entre as 21h e as 9h, de sexta-feira a segunda, mas apenas de 15 em 15 dias; e os hospitais de São Francisco Xavier (Lisboa), de Loures e de Torres Vedras também não vão abrir nesse mesmo período noturno, entre as 21h e as 9h, mas todos os dias da semana.

No comunicado que dá conta dos novos horários, assinado por Fernando Araújo, a Direção Executiva do SNS explica ainda que, no caso do Hospital de S. Francisco Xavier, “há vários anos” que é este o horário praticado, com os médicos do serviço a integrarem as escalas noturnas do D. Estefânia.

Quanto ao Hospital de Torres Vedras, “em geral já não conseguia cumprir no período noturno com os requisitos dos serviços de urgência de pediatria”, pelo que a alteração agora estabelecida não diferirá muito da realidade atual.

Já o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, para além de não funcionar em período noturno, vai também encerrar durante o fim de semana até ao próximo dia 30 de junho — situação que, na prática, já se verifica desde o primeiro dia deste mês.

Pode consultar o calendário para os próximos meses aqui.