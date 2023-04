Após quatro anos envolvidos num dos mais controversos processos de decisão da história contemporânea da Igreja Católica, os bispos alemães aprovaram no início deste mês um conjunto de documentos que podem conduzir definitivamente a Igreja naquele país a um cisma eclesiástico à moda antiga. Em causa estão os temas mais quentes da complexa relação da milenar Igreja Católica com o mundo contemporâneo: a moral sexual, o celibato dos padres, o lugar das mulheres na Igreja e as dinâmicas de poder dentro da instituição.

De entre as decisões adotadas na assembleia final do “Caminho Sinodal” alemão, destaca-se a aprovação da bênção ritual de uniões entre pessoas do mesmo sexo (que, apesar de não ser equivalente ao matrimónio, é uma afronta direta à doutrina católica), a possibilidade de deixar o campo do género em branco nos batismos (abrindo a Igreja às diferentes identidades de género), o acesso das mulheres aos ministérios sacramentais, a possibilidade de os leigos proferirem homilias nas missas, a revisão do celibato dos padres e a criação de conselhos de leigos e religiosos para tomarem decisões nas paróquias e dioceses, retirando aos clérigos a exclusividade do poder de governo sobre as várias realidades da Igreja Católica.

