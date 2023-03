Quando, na tarde do dia 13 de março de 2013, a contagem dos votos dos cardeais fechados na Capela Sistina deixou claro que Jorge Mario Bergoglio sucederia a Bento XVI no trono de São Pedro, o cardeal brasileiro Cláudio Hummes, um dos eleitores no conclave, cumprimentou o então arcebispo de Buenos Aires e segredou-lhe: “Não te esqueças dos pobres.”

O aviso de Hummes foi decisivo para a primeira decisão que Bergoglio teve de tomar enquanto Papa — escolher o nome Francisco, em memória de São Francisco de Assis —, mas também ajudou o novo pontífice a consolidar o programa teológico que tinha esboçado perante os cardeais dias antes do conclave, quando, perante as congregações reunidas antes da eleição pontifícia, leu de uma folha manuscrita a síntese da sua proposta para a Igreja contemporânea: uma Igreja que sai de si própria, abandona a autorreferencialidade e procura as periferias.

Completam-se esta segunda-feira dez anos desde a eleição do Papa Francisco. Durante esta década, extraordinária para a Igreja, o Papa argentino foi frequentemente apelidado de reformador e revolucionário, ganhando um forte apoio popular fora das paredes da Igreja Católica.

