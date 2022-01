Abusos na Igreja. Bento XVI voltou atrás com a palavra sobre um caso que conhecia: é o fim da credibilidade da Igreja?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Terça-feira, 15 de janeiro de 1980. Nos escritórios da arquidiocese católica de Munique e Freising, situados no centro da cidade alemã de Munique, é dia de reunião do Ordinariato, o órgão administrativo da liderança eclesiástica da região da Baviera. É uma reunião de rotina. Todas as semanas, o vigário-geral (o clérigo responsável pela gestão quotidiana da arquidiocese) senta-se à mesa com os vários diretores de serviço da instituição, maioritariamente leigos que assumem pelouros como a tesouraria, os recursos humanos, a educação, as obras solidárias, as nomeações dos padres ou a manutenção dos edifícios eclesiásticos.

Há, contudo, mais alguém sentado à mesa da reunião administrativa, nesta terça-feira de 1980. Joseph Ratzinger, então com 52 anos, está no seu terceiro ano como arcebispo de Munique e Freising, a diocese onde nasceu, cresceu e se tornou padre e teólogo. O Papa Paulo VI nomeou-o arcebispo e cardeal em 1977, com apenas 50 anos, uma idade significativamente precoce para um cargo desta responsabilidade. Ratzinger quer estar a par dos assuntos da arquidiocese que lidera. Em cima da mesa, na reunião do Ordinariato, está um tema quente: o caso do padre Peter Hullermann, recém-chegado da diocese de Essen, no noroeste da Alemanha, a 650 quilómetros da capital bávara.

O jovem sacerdote Peter Hullerman tinha abusado sexualmente de um rapaz de 11 anos na sua diocese de origem, forçando-o a práticas de sexo oral. Quando soube da história, a família da criança denunciou o caso à Igreja, mas a diocese de Essen não levou a denúncia à polícia. No final da década de 1970, não era essa a prática habitual entre as autoridades eclesiásticas. Imperava, pelo contrário, acalmar os ânimos em torno do caso e afastar o sacerdote dali. A diocese de Essen, à época liderada pelo bispo Franz Hengsbach, decidiu recorrer à rede de contactos interna da Igreja Católica e mandar Hullerman para Munique, onde deveria ser submetido a uma terapia psicológica destinada a curá-lo das suas tendências para a pedofilia.

Começava, assim, um longo e intrincado caso que viria a manchar irremediavelmente a imagem de Joseph Ratzinger — já que ainda hoje parece difícil descortinar o que o Papa alemão sabia e não sabia sobre um caso que se revelaria muito complexo. Em declarações ao Observador, o padre alemão Hans Zollner, especialista no combate à crise dos abusos de menores na Igreja Católica e um dos operacionais do Papa Francisco para a proteção dos menores, diz que Ratzinger terá de assumir as responsabilidades pelas declarações que prestou nos vários momentos de toda esta história. E mais: a própria credibilidade da Igreja foi, mais uma vez, colocada em causa com mais uma falha de “sinceridade” e “consistência” dos seus líderes.