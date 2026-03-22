Xafarix. Bar de Luís Represas chumbou na avaliação de Loja com História em 2024 e CML ainda não retirou o título

“Nós estivemos a fazer obras e o senhorio foi dizer à Câmara que nós não estávamos a cumprir os requisitos da decoração. O que é que ele viu no dia em que foi lá? Viu paredes despidas, não tinha os discos de Platina dos Trovante, não tinha as fotografias do Luís e dos Trovante, não tinha o gato do Xafarix, que é um símbolo. Nós tivemos a fazer um restyling, porque somos obrigados a ter uma manutenção daquilo”, acrescentou, afirmando que a CML visitou o espaço e concluiu que “está dentro dos pergaminhos”.

Ao Observador, o sócio de Luís Represas defendeu ainda que, apesar dos serviços prestados pela Republic of Comedy desde 2024, o Bar Xafarix continua com uma programação musical regular. “Eu não sou obrigado a ter música ao vivo todos os dias”, afirma, explicando que “o Republic of Comedy é um grupo de pessoas que fazem prestação de serviços de comédia”. Nas redes sociais, o grupo que organiza espetáculos de stand up comedy apresenta-se sediado no Bar Xafarix. No site oficial, tem uma programação regular dos espetáculos que decorrem semanalmente. Atualmente, também o Xafarix tem um site disponível online, onde dão a conhecer a programação musical.

Bar Xafarix não conseguiu a distinção de Loja com História à primeira

O Bar Xafarix concorreu pela primeira vez à distinção de Loja com História a 19 de junho de 2017. A visita técnica, realizada a 12 de novembro de 2017, concluiu que o espaço não cumpria os requisitos suficientes para ser distinguido, uma vez que dos 18 pontos máximos da avaliação, alcançaram apenas nove, e cada um dos três critérios exige que o resultado seja de mais de 50% em cada um, e a avaliação foi de 40%, 44% e 75%. Na época, Luís Represas foi informado da avaliação negativa e avançou com um pedido de reavaliação: a 26 de janeiro de 2018, a Câmara Municipal de Lisboa distinguiu o Xafarix como Loja com História, tendo alcançado uma pontuação de 12 em 18 pontos. A 13 de dezembro de 2018 sai no Boletim Municipal a lista das Lojas com História, onde está incluído o Bar Xafarix.

Já na época, Antoine Monnier mostrou-se contra a distinção do Bar Xafarix como Loja com História, alegando que o estabelecimento não apresentava “quaisquer elementos patrimoniais materiais, culturais ou históricos que mereçam ser preservados” e que “o único objetivo pretendido pelo estabelecimento com a candidatura é o de obter a proteção prevista no regime jurídico do arrendamento face à ação especial de despejo intentada”, lê-se nos documentos aos quais o Observador teve acesso.

A Hermitage Castelo adquiriu o prédio onde se encontra o Xafarix em 2015 e o espaço “virou Loja com História em 2018 quando o advogado deles teve a ideia de que seria uma boa coisa a fazer para se proteger de nós“. “Fizemos uma reclamação na Câmara mas não estava tão óbvio como agora. Agora é tão óbvio porque eles nem estão aqui, estão a subalugar, e obtiveram três pontos. E não é mais uma loja deles, nem têm o símbolo, eles nem compraram a placa de Loja com História para pôr à porta. Não são interessados na Loja com História, a única coisa que lhes interessa é o estatuto“, acusa.

O programa Lojas com História pretende apoiar e promover o comércio tradicional local, como marca identitária de Lisboa, bem como salvaguardar as lojas que ainda existem com características únicas e diferenciadoras da atividade económica e cuja história se confunde com a da própria cidade. A classificação de Loja com História protege assim o espaço de um eventual desalojamento graças a uma moratória de cinco ou dez anos assim como o acesso a um fundo municipal que comparticipa eventuais obras até 80% das despesas elegíveis, até ao montante limite de 25 mil euros, ou mesmo na totalidade, em casos excecionais, se ultrapassarem o limite de 25 mil euros.

Subarrendamento ou consórcio?

Está atualmente na justiça um processo entre a Hermitage Castelo Lda e a Viravolta – Atividades Hoteleiras LDA no qual a defesa de Antoine Monnier denuncia que o contrato de “cessão de exploração” do Bar Xafarix entre a Viravolta – Atividades Hoteleiras Lda e a Coruja Filosófica Lda é, na prática, um subarrendamento do espaço e da extensão quiosque da CML, que se encontra no Largo da Esperança, incluída no contrato.

“Eles não têm nenhum interesse na loja agora, só estão a subalugar. Mas isso não me interessa, o que me interessa é que eu acho que não é normal um país democrático onde esse tipo de coisas acontece porque também não é bom para a Loja com História, porque torna-se uma coisa um pouco política que não é normal. Não é esse o objetivo do programa Lojas com História”, defende Antoine em conversa com o Observador, revelando que a sua discordância com a situação “é uma coisa moral”, mas que se conseguirem fazer com que a empresa de Luís Represas deixe de ser sua inquilina, o que levaria ao encerramento do Xafarix, “com certeza que queremos fazer alguma coisa com o espaço, seja um restaurante ou um bar”, como fizeram com as lojas de rés do chão dos outros Alojamentos Locais que gerem na cidade. “Isto foi tudo feito por uma razão: o Xafarix já não é o Xafarix”, garante.