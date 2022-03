Xiaomi 12 Pro. Este telemóvel vai dos zero aos 100 (de bateria) em 24 minutos? Fizemos o teste

Depois de levarmos a bateria a apenas 1% de autonomia — ou “14 minutos restantes”, como nos foi informado pelo sistema do aparelho — começámos o teste. É importante dizer que não foi uma tarefa fácil colocá-lo com tão pouca autonomia porque, não mexendo no telemóvel durante três dias e deixando-o em modo stand-by (apenas as notificações base e o wi-fi estavam ligados) com cerca de 50% de autonomia, a bateria ficou ainda com 22%, o que surpreendeu já que, mesmo com pouca utilização, esperávamos que estivesse, por essa altura, sem bateria.

O que significa que levar o dispositivo até ao 1% de autonomia implicou deixá-lo a correr um vídeo com definição 4K no YouTube com a luminosidade no máximo durante duas horas, demonstrando que a Xiaomi garante, mesmo, uma autonomia do dispositivo grande. Mas, lá conseguimos o 1% que queríamos para o teste.