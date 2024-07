Este suporte ou intervenção pode ser útil em todos os cenários de crise, individual ou coletiva. Alguns exemplos de situações de crise são as catástrofes, como terremotos, cheias ou incêndios, acidentes de viação com feridos graves ou mortes, violência sexual ou outro tipo de agressão, más notícias inesperadas ou contextos de guerra ou migração forçada .

A psicóloga, que também é técnica da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) no Gabinete do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, alerta para o facto de que todas estas reações “são expectáveis, e por norma, transitórias, mas além de poderem ser intensas e difíceis de gerir, algumas permanecem durante mais algum tempo, podendo evoluir para sintomas clínicos como Perturbação de Stress Pós-Traumático , ansiedade ou depressão ”.

Quando as reações são muito intensas e difíceis de gerir, explica a psicóloga, os primeiros socorros psicológicos são úteis para avaliar as necessidades e preocupações das pessoas, para fazer uma estabilização emocional, fornecer ajuda prática e a facilitar a ligação à rede de apoio da pessoa e/ou dar acesso a serviços formais de apoio.

5 Que efeitos se espera que tenha esta intervenção?

Espera-se que esta ajuda, no imediato, minimize o impacto negativo de uma situação destas. Por um lado, no presente, ajudado a pessoa a sentir-se mais calma, acompanhada e protegida. Por outro, no futuro, criando as bases para que comece a lidar com a situação e a adaptar-se.

Cristina Oliveira refere que faltam estudos a comprovar este tipo de eficácia no futuro, mas “surgem evidências da sua utilidade e efeito positivo na regulação de sintomas de ansiedade, depressão, stresse traumático e mal-estar, e na melhoria da avaliação do humor, perceção de segurança, sensação de controlo e conexão aos outros”.