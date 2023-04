Uma publicação de Facebook, do passado dia 30 de março, alega que o “Juiz Sérgio Moro escreveu uma carta pública para o povo brasileiro”. Nessa alegada carta o antigo ministro de Jair Bolsonaro terá escrito o seguinte: “Para fazer a revolução não precisamos de pegar em armas ou acabar com a vida de ninguém. A nossa arma são as redes sociais, acredita no poder que temos. Basta cada um fazer a sua parte e ampliar.” Neste mesmo texto é sugerido, entre outras medidas, que não haja financiamento público durante as campanhas eleitorais ou que o voto passe a ser facultativo e não obrigatório, como é no Brasil. No entanto, trata-se de uma publicação falsa.

Por regra, quando uma carta aberta é produzida, esse conteúdo é tornado público para que o seu alcance possa ser ampliado e o documento possa servir o seu propósito. Não é o caso desta publicação, onde o alegado texto desta carta vem escrito na própria publicação. Não há nenhuma fonte credível, nem do antigo gabinete de Sérgio Moro (eleito senador em 2022), nem de qualquer notícia de meios de comunicação social oficiais do Brasil, que corrobore aquilo que está ali escrito.

Depois, a verdade é que este texto já circula nas redes sociais desde, pelo menos, 2018, quando Sérgio Moro estava encarregado de conduzir o processo Operação Lava Jato, que ditou a prisão do agora presidente brasileiro Lula da Silva. Tal como alega o jornal brasileiro Estadão, já aí esta publicação tinha sido desmentida por diferentes fact-checkers daquele país. Nessa altura, quando Sérgio Moro ainda era juiz, a assessoria de imprensa da Justiça Federal do Paraná emitiu uma nota a desmentir que o também senador era autor daquela carta pública.

Por outro lado, é possível perceber que, na verdade, se trata de uma cópia quase exata de um texto de 18 de abril de 2011, tal como descrito pela agência Lupa, de um homem que dá pelo nome de Gil Cordeiro Dias Ferreira, que escreveu no jornal O Globo. Qualquer pessoa pode consultar esse mesmo conteúdo nos arquivos daquele jornal aqui.

Conclusão

Não é verdade que Sérgio Moro tenha escrito recentemente uma carta ao povo brasileiro a promover uma suposta revolta civil. Esta “carta” já tinha sido divulgada anteriormente, pelo menos, desde 2018. Nessa altura foi igualmente desmentida por vários fact-checkers brasileiros como a agência Lupa. Numa busca do arquivo do jornal O Globo, percebe-se que este texto foi baseado noutro. Ou seja, não foi escrito por nenhum responsável político ou juiz da atualidade.

