No Facebook circulam várias publicações que dão conta de uma perda de audiência da Globo após a entrevista a Jair Bolsonaro, no âmbito da campanha para as eleições presidenciais do Brasil. Na publicação em causa pode ler-se que, antes da entrevista o canal brasileiro, estava nos 17% de audiência, que subiu para 82% no momento da entrevista e que acabou por cair para os 16% no final da mesma.

De acordo com o site brasileiro Aos Fatos, que recebeu os números da Globo, a afirmação em causa é falsa. A televisão brasileira revelou os valores registados nessa noite em São Paulo, o mercado de referência no Brasil para as audiências, e concluiu que houve até uma subida de audiência após a entrevista ao atual Presidente do país.

“O programa imediatamente anterior ao Jornal Nacional — o capítulo da novela Cara e Coragem — atingiu 36% de participação (audiência). A entrevista no Jornal Nacional — exibida das 20h31 às 21h11 e não no horário que circula — atingiu 48% de audiência. E o episódio de Pantanal, exibido na sequência do JN, aumentou ainda mais a audiência, com 52% de participação”, pode ler-se na nota enviada pelo canal brasileiro.

Além disso, segundo os dados da Kantar Ibope no PNT (Painel Nacional de Televisão), revelados pelo site NaTelinha, a entrevista foi vista por 43,2 milhões de pessoas, ou melhor, pelo menos este número de pessoas esteve um minuto a ver o canal durante aquele intervalo de tempo. Em percentagem, este valor significa 20% do total da população brasileira.

Os dados revelam ainda que o jornal daquele dia obteve 33% de audiência e foi visto por metade das televisões que se encontravam ligadas naquele horário. Nenhum dos números se aproxima dos valores indicados pelas publicações que estão a ser partilhadas nas redes sociais.

Durante toda a entrevista, o clima foi de tensão, com Bolsonaro a acusar os jornalistas de mentir, a contradizer-se várias vezes e a irritar-se com frequência.

Recorde-se que, inicialmente, nem era certo se Jair Bolsonaro iria ou não à entrevista. A Globo chegou a dar conta de que o gabinete de Bolsonaro tinha recusado realizar a entrevista nos estúdios do Jornal Nacional, no Rio de Janeiro, pedindo antes que a entrevista acontecesse em Brasília — algo que a televisão recusou, o que lançou dúvidas sobre se Bolsonaro seria ou não entrevistado. Posteriormente, o gabinete de Bolsonaro anunciou que o presidente aceitaria ser entrevistado nos estúdios da TV Globo.

Conclusão

Perante os números, tanto os da Globo como os Kantar Ibope no PNT (Painel Nacional de Televisão), é possível provar que a afirmação em causa é falsa. Não só a entrevista a Jair Bolsonaro não atingiu mais de 80% como foi sugerido pelos utilizadores do Facebook, como a novela a seguir ao Jornal Nacional subiu relativamente ao momento em que o Presidente esteve no programa. Como tal, é errado dizer que a Globo perdeu audiências após a entrevista.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.