A publicação em análise, que foi publicada em novembro, afirma que Barack Obama foi acusado de pedofilia. A acusação de que o antigo presidente dos Estados Unidos terá abusado de menores de idade não é nova. No ano passado já tinham surgido acusações com base em fotografias de Barack Obama com crianças.

Uma delas consta de uma compilação das fotos de 2015 feita pelo fotógrafo oficial da Casa Branca, Pete de Souza. A imagem mostra o antigo presidente dos Estados Unidos como uma menina no colo. Mas foi retirada do contexto para apoiar as alegações de que Barack Obama terá abusado sexualmente de crianças.

Na verdade, a fotografia foi tirada por Pete de Souza em 2015, como o próprio confirmou à Agência Reuters. Na legenda pode ler-se que se trata da sobrinha de Barack Obama e que a foto foi tirada numa visita da família à Casa Branca.

Além da fotografia acima, há outras fotografias que foram utilizadas para tecer acusações contra o presidente dos Estados Unidos.

Uma delas retrata um dia em que Barack Obama esteve a passear de barco em Itália com George Cloney e que mostra uma criança com o antigo líder dos EUA e com o ator — mas não estavam os três sozinhos na embarcação. No passeio estiveram presentes outras pessoas como se pode ver neste artigo do Daily Mail.

Entre as pessoas presentes neste passeio pelo Lago Como é possível identificar a antiga-Primeira Dama, Michelle Obama, e as filhas do antigo presidente dos EUA, Sasha e Malia Obama. Neste vídeo publicado no Instagram são várias as imagens do grupo a sair do barco.

O fotógrafo da agência de notícias italiana ANSA, Matteo Bazzi, e que é responsável pelas imagens desse passeio de barco, confirmou à AFP que foi ele a tirar as fotografias de Barack Obama nesse dia e refere que não testemunhou nada de suspeito a acontecer.

Para além do antigo presidente dos Estados Unidos, na publicação analisada também Joe Biden é acusado de pedofilia. O Observador já desmentiu esta acusação.

Conclusão

Não há indícios — tais como notícias, investigações ou ações legais conhecidas — que apontem que o antigo presidente dos Estados Unidos abusou sexualmente de menores. Aliás, durante o tempo que passou na Casa Branca Barack Obama ficou conhecido por gostar de crianças e há inúmeras fotografias do antigo líder norte-americano a interagir com os mais novos.

Como adianta o site de verificação de factos, Polifact, a teoria de que Obama abusou sexualmente de menores remonta a uma conspiração criada pelo QAnon. Um grupo que alega que vários democratas e estrelas de cinema eram adoradores de Satanás e pedófilos.

Este grupo ficou conhecido por espalhar informações falsas sobre Covid-19 e as eleições presidenciais norte-americanas e foi incluído em janeiro deste ano na lista do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que aponta os grupos extremistas cuja violência está aumentar.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.