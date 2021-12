Está a circular no Facebook uma publicação que contém uma captura de ecrã de uma alegada notícia da BBC que afirma que o aumento de ataques cardíacos e problemas de coagulação estão relacionados com videojogos. Mas a imagem é falsa: foi feita digitalmente. E não há registo de tal notícia no arquivo da BBC. A informação é confirmada ao Observador por fonte oficial do órgão de comunicação social britânico.

A montagem foi feita para corresponder ao layout utilizado pela BBC. No título, lê-se: “Peritos dizem que causa para aumento dos casos de ataques cardíacos e coágulos de sangue são os VIDEO JOGOS”. Eis a publicação de Facebook e a captura de ecrã em causa:

Contudo, como já referido, não há registo de tal notícia no arquivo da BBC. Ao fazer uma pesquisa no arquivo deste órgão de comunicação social britânico, conclui-se que não há qualquer resultado para a alegada notícia em questão. Os termos utilizados foram “blood clots heart attacks video games” (coágulos sanguíneos, ataques cardíacos, videojogos).

Também não é possível encontrar o alegado artigo nas contas oficiais da BBC no Twitter ou no Facebook. Neste caso, a pesquisa foi feita com o título em inglês que se pode ler na captura de ecrã. Em nenhuma das redes sociais a pesquisa dá resultado.

Mais. O alegado autor do texto é “Shillus Pfizerius.” E, de acordo com a captura de ecrã, trata-se do “correspondente de saúde e ciência da BBC”. Também não existe nenhum autor da BBC com este nome. E “Shillus Pfizerius” não corresponde ao nome do atual correspondente de saúde e ciência da BBC. Este cargo é ocupado por James Gallagher, cujo perfil no site da BBC está disponível aqui e cujo perfil profissional de Twitter pode ser encontrado aqui.

O nome “Shillus Pfizerius” parece ser um trocadilho com as palavras “shill” (que em inglês significa uma pessoa que, com motivos escondidos, tenta aconselhar ou convencer alguém a, por exemplo, comprar algo para benefício próprio) e “Pfizer” (a farmacêutica norte-americana que fabricou uma das vacinas contra a Covid-19).

E para que não restem dúvidas, o gabinete de comunicação da BBC confirma ao Observador que se trata de uma imagem falsa: “Podemos confirmar que não é um artigo verdadeiro da BBC e que ninguém com o nome ‘Shillus Pfizerius’ trabalha para a BBC”, lê-se na resposta oficial enviada por e-mail.

Na captura de ecrã em análise, há ainda mais indícios que indicam que se trata de uma montagem. No título, pode ler-se “VIDEO JOGOS” — em letras maiúsculas. No entanto, o uso de caps lock em títulos vai contra o livro de estilo da BBC. “Alguns títulos têm sempre maiúsculas, caso a pessoa seja nomeada ou não (ex: a Rainha, o Papa, o Arcebispo). Mas o nosso estilo, normalmente, é o de reduzir o uso de letras maiúsculas”, pode ler-se nas indicações da estação britânica.

Conclusão

A imagem que está a circular no Facebook de um alegado artigo da BBC que noticia que o aumento de ataques cardíacos e problemas de coagulação estão relacionados com videojogos é falsa. Trata-se de uma montagem. Não há registo de tal notícia nem no arquivo do site da BBC nem nas redes sociais do órgão de comunicação social britânico. Para além disso, o autor, alegadamente o “correspondente de saúde e ciência da BBC”, não existe.

A BBC também confirma ao Observador que o artigo não é verdadeiro e que o alegado autor que surge na captura de ecrã não trabalha para este órgão de comunicação social britânico.

