Circulam nas redes sociais publicações que acusam a Junta de Freguesia de Ermesinde, no concelho de Valongo, no Porto, de ter prometido um ecrã gigante para a transmissão do jogo entre Portugal e Croácia, mas de ter disponibilizado apenas uma pequena televisão no Parque Urbano de Ermesinde. A alegação é falsa.

A polémica teve origem numa publicação partilhada no grupo de Facebook “Ermesinde”, onde surge uma fotografia de um ecrã de reduzidas dimensões instalado no Parque Urbano. “É inadmissível a Junta de Freguesia fazer uma publicação a dizer para a população ir ver o jogo ao Parque Urbano e apresentar este cenário. Para isso vejo em casa”, pode ler-se na publicação.

A imagem rapidamente começou a ser partilhada como prova de que a Junta de Freguesia não teria cumprido a promessa de instalar um ecrã gigante para acompanhar o encontro entre Portugal e Croácia, disputado na madrugada de 3 de julho. Contudo, a fotografia utilizada para sustentar esta acusação não corresponde à realidade.

Na própria publicação do Facebook surge o aviso “Conteúdos de IA”, uma funcionalidade da plataforma que identifica conteúdos criados através de ferramentas de Inteligência Artificial. O aviso refere que: “Os conteúdos nesta publicação podem ter sido criados com IA. Isto baseia-se num sinal adicionado pela ferramenta usada para criar os conteúdos. Geralmente, este sinal identifica os conteúdos que foram gerados por inteligência artificial na sua totalidade, ao contrário dos conteúdos que foram apenas modificados com IA.” Este indicador significa que a própria plataforma assinala que a imagem poderá ter sido criada por Inteligência Artificial, não representando uma fotografia real do evento.

Além disso, publicações divulgadas posteriormente pela Junta de Freguesia de Ermesinde e pelo Município de Valongo no Instagram mostram o mesmo espaço preparado para a transmissão do jogo. Nas imagens é possível observar o palco instalado no Parque Urbano de Ermesinde e verificar que o ecrã utilizado ocupa uma dimensão significativamente superior à apresentada na imagem difundida nas redes sociais.

A comparação entre as fotografias demonstra que o ecrã efetivamente instalado não corresponde à pequena televisão mostrada na publicação do Facebook.

Conclusão

Não é verdade que a Junta de Freguesia de Ermesinde tenha anunciado um ecrã gigante e disponibilizado apenas uma pequena televisão para assistir ao jogo entre Portugal e Croácia. A imagem que sustenta essa alegação foi assinalada pela própria plataforma Facebook como conteúdo criado com Inteligência Artificial e não corresponde ao equipamento efetivamente instalado no Parque Urbano de Ermesinde. As fotografias oficiais divulgadas pela Junta de Freguesia e pelo Município de Valongo mostram um ecrã de dimensões muito superiores às exibidas na imagem viral.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.