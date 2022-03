O cantor sertanejo Gusttavo Lima, um dos artistas mais bem pagos do Brasil, que chega a cobrar para lá de um milhão de reais por concerto (mais de 180 mil euros), esgotou o Campo Grande no passado dia 4 de março — e as redes sociais encheram-se de vídeos e tik toks do espetáculo.

Um dos momentos mais partilhados do outro lado do Atlântico foi aquele em que o cantor de “Gatinha Assanhada”, “Teste de Farmácia” e “Tchê Tchê Rere” teria alegadamente sido surpreendido pelo público lisboeta com gritos de “Fora, Bolsonaro!”.

No vídeo, entretanto replicado milhares de vezes, inclusivamente por vários deputados de partidos da oposição ao presidente brasileiro nas suas contas oficiais de Facebook, a frase é perfeitamente audível, apesar de a reação exultante dos músicos em palco não ser propriamente condizente — pelo menos desde 2018, altura em que declarou publicamente o apoio ao então candidato do Partido Social Liberal, é sabido que Gusttavo Lima é um “bolsonarista” convicto.

Nas imagens partilhadas (cuja versão original foi manipulada), apesar de se ouvirem vaias contra o presidente brasileiro, Gusttavo Lima e respetiva entourage sorriem e agradecem. Mas, vendo o vídeo original, que entretanto o artista publicou na sua conta de Twitter, constata-se que o som foi alterado de forma grosseira e os aplausos do público lisboeta foram abafados com gritos contra o presidente Jair Bolsonaro captados noutra ocasião.

Fala comigo Lisboa ???????????? pic.twitter.com/VxvdgHPWLG — Gusttavo Lima (@gusttavo_lima) March 7, 2022

A verdade é que no passado dia 26 de dezembro, num concerto no Rio de Janeiro, o público interrompeu efetivamente o cantor, que dias depois seria um dos convidados para um jogo de futebol com o presidente brasileiro, com palavras de ordem contra Bolsonaro. Mas, em Lisboa, isso não aconteceu, o que levou o próprio Gusttavo Lima, através da produtora do espetáculo, a emitir um comunicado em que lamenta o sucedido e aponta o dedo a uma deputada federal do Partido Socialismo e Liberdade, que acusa de ter sido a fonte original do vídeo adulterado.

“A Balada Music vem por meio deste repudiar veementemente o vídeo fake publicado pela deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL/RS), atribuído ao show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa – Portugal”, pode ler-se no comunicado entretanto replicado pela imprensa brasileira, que chegou a noticiar a alegada manifestação anti-Bolsonaro em Lisboa. “Em respeito ao público e trazendo a verdade dos factos, esclarecemos que o vídeo original foi claramente editado. As imagens e o áudio do original mostram o público ovacionando o artista com gritos ‘O Embaixador’. Em nenhum dos shows do artista no exterior houve qualquer manifestação política contra ou a favor ao atual governo.”

Olha o vídeo editado aí, como se tivessem gritado “fora Bolsonaro” em um show de @gusttavo_lima em Lisboa. E depois o vídeo real. É muito desespero dos detratores do Presidente @jairbolsonaro . Haja FakeNews! pic.twitter.com/OmiacmTabJ — Bia Kicis (@Biakicis) March 7, 2022

Entretanto, a própria Fernanda Melchionna, já depois de fazer desaparecer o vídeo da sua timeline, emitiu também ela um comunicado, a lamentar a situação e a assumir o lapso. “No último dia 6 de março de 2022, nossa comunicação compartilhou um vídeo de um show do cantor Gusttavo Lima em Lisboa, em que o público supostamente gritava ‘Fora Bolsonaro’. Na sequência, fomos notificados de que o áudio do vídeo havia sido manipulado, e apagamos a postagem imediatamente”, explicou.

“Esta foi uma falha de apuração: o vídeo já havia sido publicado com o áudio alterado por outros portais, o que nos levou ao erro. Nós não temos compromisso com a desinformação e a disseminação de informações falsas. Ao contrário, nós a combatemos quotidianamente e sabemos dos danos que elas causam”, assegurou a deputada.

Apesar de tudo, são inúmeras as contas em que o vídeo adulterado continua a ser partilhado como verdadeiro.

Conclusão

O cantor brasileiro Gusttavo Lima não foi vaiado em Lisboa, com gritos contra o presidente Jair Bolsonaro, de quem é apoiante. O som do vídeo partilhado nas redes sociais foi editado e adulterado. No Rio de Janeiro, a 26 de dezembro do ano passado, isso aconteceu, mas o espetáculo de Lisboa esteve isento de quaisquer manifestações políticas.

