Numa publicação feita no Threads consta que o carro que ardeu na A33 desencadeando um grande incêndio no Seixal e Sesimbra no início de setembro era um Tesla.

A utilizadora escreve-o sem apresentar qualquer dado sobre o acidente e coloca, a acompanhar a sua afirmação, um gif feito a partir de um vídeo oficial da cantora Mitski (“The Only Heartbreaker“) com árvores em chamas.

O incêndio que, de acordo com o Instituto de Conservação da Natureza, consumiu 230 hectares no Seixal e 600 em Sesimbra a 11 de setembro teve origem num carro que ardeu na berma da A33. Isso mesmo foi confirmado pela GNR nesse dia, como é possível ler neste artigo publicado pelo Observador.

A imagem do carro foi captada por várias imagens difundidas pelos órgãos de comunicação social — pode ver, por exemplo, nesta notícia da RTP — e também por condutores que a registaram quando passaram pelo local, divulgando depois vídeos nas redes sociais, como este publicado no X. Em todos esses registos é possível confirmar que se trata de uma carrinha da marca Mercedes e não de um Tesla, como consta na publicação em análise.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O fogo teve início ao princípio da tarde, na berma da autoestrada que liga o Monte da Caparica ao Montijo, e propagou-se para uma zona de mato na Amora, no Seixal. Progrediu depois, devido ao vento forte que se fazia sentir na região, para a Herdade da Apostiça, zona florestal que fica no concelho de Sesimbra.

Chegou a ameaçar casas, um supermercado, um lar de idosos e esteve perto do paiol da NATO, mas acabou por ser controlado, já de madrugada. Durante o combate ao fogo, três bombeiros tiveram de receber assistência médica, devido a ferimentos, segundo assinalou na altura o Comando sub-regional da Península de Setúbal da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil arderam, na sequência deste incêndio, cinco veículos civis e uma casa devoluta.

Conclusão

Não se trata de um carro da marca Tesla aquele que deu origem a um incêndio no distrito de Setúbal, nos concelhos do Seixal e Sesimbra, no passado dia 11 de setembro. Todas as imagens divulgadas mostram que se trata de uma carrinha da marca Mercedes.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.