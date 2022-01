Várias publicações partilhadas nos últimos dias no Facebook alegam que a empresa norte-americana Coca-Cola estaria a preparar-se para mudar a imagem do Pai Natal que dá o rosto pelos anúncios da marca. Ao contrário do que tem sido hábito, a empresa passaria a apresentar-se com uma figura de pele negra. E o próprio presidente executivo teria explicado, em declarações citadas nessas mesmas publicações, que “chegou o tempo de um Pai Natal que seja mais relevante para a atualidade”. Verdade?

As publicações surgem sob a forma de um tweet que o canal de notícias CNN teria partilhado, anunciado as novidades em relação à Coca-Cola. Nesse suposto tweet, além do anúncio de uma nova figura associada ao Natal e às declarações atribuídas a James Quincey, também é possível ver a imagem de um Pai Natal de pele negra, sem barbas e com uma garrafa de coca-cola na mão e, ao lado, a frase: “Juntos, a magia acontece.”

Muito do que aqui se alega é falso. Ao Observador, a assessoria de imprensa da Coca-Cola em Portugal refere taxativamente que “as informações divulgadas na publicação enviada não estão corretas”. Na resposta por escrito, esclarece-se que “a imagem do Pai Natal que a Coca-Cola utiliza nas suas campanhas, mundialmente difundidas, é utilizada há 90 anos”. Uma imagem “criada pelo artista Haddon Sundblom” e que “foi a interpretação do artista de como o Pai Natal seria”. A empresa destaca que essa é “uma imagem icónica que é ainda utilizada nos dias de hoje” e que não há sinais de qualquer intenção para alterá-la no futuro imediato.

Além disso, uma pesquisa pela conta Twitter da empresa — onde o alegado tweet teria sido partilhado — mostra que não existe qualquer publicação no sentido do que é alegado nas publicações difundidas no Facebook. Existem, de facto, vários tweets do canal norte-americano sobre a empresa de bebidas, o mais recente dos quais a 16 de dezembro. Mas nada tem a ver com mudanças na imagem do Pai Natal.

Uma pesquisa por declarações públicas de James Quincey sobre uma eventual mudança na imagem do Pai Natal da empresa também não devolve qualquer resultado na linha do que é anunciado nas publicações partilhadas dezenas de vezes nas semanas que antecederam o Natal deste ano.

Coca-Cola CEO James Quincey made a decision last year to slash the company's portfolio of products in half — killing off brands like the diet drink Tab in the process. Here's why he didn't feel the decision was particularly difficult. https://t.co/BtonZYlIlT pic.twitter.com/AEIv9Qv0Fc — CNN (@CNN) December 16, 2021

Posto isto, o que é verdadeiro nestas publicações? A própria imagem do Pai Natal de pele negra. Não se trata da nova imagem oficial da marca para a época natalícia, mas foi usada numa campanha no Brasil, promovida pela Globo e a que a empresa de bebidas se associou para promover o debate sobre a diversidade cultural.

O ator Milton Gonçalves deu corpo ao Pai Natal negro. E, num testemunho emocionado sobre essa campanha a que deu corpo, Milton Gonçalves destacou o facto de que, durante a sua infância, aquela imagem não exista. “Esse Pai Natal, quando eu era menino, ele não existia negro. Hoje, esse Pai Natal está no coração das crianças mais pobres”, disse o ator.

Conclusão

Não é verdade que a Coca-Cola esteja a ponderar mudar a imagem do Pai Natal associado à empresa de bebidas norte-americana. Essa informação é desmentida pela própria empresa. Da mesma forma, não existe qualquer registo público ou oficiais do CEO da empresa em que James Quincey assuma que “chegou o tempo de um Pai Natal que seja mais relevante para a atualidade”.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.