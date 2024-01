Circula nas redes sociais uma publicação em que se alega que o primeiro-ministro português, António Costa, prometeu que uma parte dos problemas do Serviço Nacional de Saúde estaria “resolvida na segunda-feira”, ou então apenas na “terça-feira, porque amanhã é feriado”, numa alusão ao primeiro dia de 2024.

“Parte dos problemas do SNS estará resolvida na segunda-feira… ou terça-feira, porque amanhã é feriado”, lê-se na frase atribuída ao primeiro-ministro, que surge numa imagem com o grafismo da estação televisiva CNN Portugal. Por cima da imagem, em grandes letras vermelhas, lê-se a acusação: “Aldrabão.”

A publicação vista pelo Observador foi partilhada este domingo, dia 31 de dezembro. No momento em que o Observador fez a captura de ecrã apresentada mais abaixo, ao final da noite de dia 2 de janeiro, a publicação já contava com 92 partilhas.

O momento em que a publicação foi feita (um domingo, véspera de feriado) parece indicar um momento atual: efetivamente, o dia 1 de janeiro, segunda-feira, foi feriado. Contudo, trata-se de uma publicação falsa: a declaração de António Costa não só está distorcida como já tem mais de um ano.

O grafismo usado na publicação é o da CNN Portugal e remete para uma publicação verdadeira. Será que essa publicação existe mesmo? Basta procurar na conta de Instagram daquela estação televisiva para a encontrar.

Contudo, há duas notas que se impõem. Em primeiro lugar, a publicação está longe de ser recente: é de 18 de junho de 2022. Em segundo lugar, a versão original não inclui a segunda parte da frase (“ou terça-feira, porque amanhã é feriado”), consistindo apenas da primeira parte, escrita com letras brancas. Pode ver aqui uma captura de ecrã da publicação original da CNN Portugal:

E qual o contexto destas declarações de António Costa?

Basta recuar até às notícias dessa altura para descobrir. O primeiro-ministro falava a partir da sua residência oficial após uma ronda de reuniões com os partidos políticos com vista à preparação de um Conselho Europeu, quando foi questionado pelos jornalistas sobre um conjunto de medidas que tinham sido anunciadas pouco antes pela então ministra da Saúde, Marta Temido, para fazer frente às dificuldades no SNS — incluindo a revisão das remunerações de médicos em todas as áreas de especialidade, e não apenas na ginecologia e obstetrícia, setor especialmente afetado pela escassez de recursos humanos.

Importa também recordar o contexto mais amplo das declarações. No início de junho de 2022, um bebé tinha morrido no hospital nas Caldas da Rainha, colocando o foco mediático na crise que afetava os cuidados de saúde em ginecologia e obstetrícia no SNS. Uma sequência de casos graves nesse verão, culminando com a morte de uma mulher grávida no final de agosto, enquanto era transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital de São Francisco Xavier por não ter vaga no maior hospital do país, acabaria por levar, no final de agosto, à demissão de Marta Temido.

Naquela ocasião, como se lê justamente na descrição da publicação da CNN Portugal que inclui a imagem original, “o primeiro-ministro desvalorizou os pedidos de demissão de Marta Temido, comentando ser ‘um clássico da oposição pedir demissão de membros do governo'”.

António Costa também admitiu que o Governo tinha “consciência” dos “problemas estruturais” do SNS, “que exigem respostas estruturais”, mas acrescentou que esses problemas estruturais eram “exponenciados por semanas como esta, com acumulação de feriados e pontes”.

As declarações de Costa foram feitas no dia 17 de junho de 2022, uma sexta-feira. No dia anterior, 16 de junho de 2022, tinha sido o feriado de Corpo de Deus, pelo que foram muitos os portugueses que aproveitaram para fazer ponte naquele dia. Poucos dias antes, tinha-se assinalado o feriado municipal de Lisboa, 13 de junho, dia de Santo António, numa segunda-feira, motivando um fim de semana prolongado na capital.

António Costa assinalou ainda que os últimos dois anos, com a pandemia da Covid-19, tinham sido de “grande stress” para os profissionais de saúde, pelo que era natural que muitos deles tenham aproveitado o verão de 2022 — e, concretamente, aquele período com vários feriados — para gozar férias ou fins de semana prolongados.

Foi nesse contexto que, naquela sexta-feira em que se perspetivava já o fim do período marcado por vários feriados, Costa afirmou: “Penso que parte dos problemas a partir de segunda estará normalizado.” O que não disse foi a expressão “ou terça-feira, porque amanhã é feriado”, que parece ter sido um acrescento dos autores desta publicação falsa para tentar torná-la mais atual.

Não é a primeira vez que esta frase de António Costa circula, sem contexto, nas redes sociais. Em dezembro de 2022, noutro contexto, já o Polígrafo dava conta do uso desta frase noutra publicação descontextualizada.

Conclusão

Trata-se de uma publicação falsa. Como se não bastasse a declaração estar totalmente descontextualizada (as declarações originais de Costa têm mais de um ano e meio e foram proferidas num contexto muito concreto de críticas a Marta Temido e numa semana com vários feriados), a frase foi também adulterada. António Costa disse apenas a primeira parte da frase que lhe é atribuída nesta publicação, e fê-lo num contexto que é essencial conhecer para compreender o que está em causa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.