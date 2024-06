Em várias plataformas online, deste o Instagram ao YouTube, está a ser partilhado um vídeo em que o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, faz uma análise às qualidades do avançado do Manchester City Erling Haaland. Nestas declarações, Ronaldo alegadamente afirma que Haaland “ainda está muito longe” do seu nível. Elogia o talento do jogador norueguês, mas diz que “só isso não é suficiente”. Conclui com a ideia de que Erling Haaland não é capaz de fazer as coisas que Ronaldo fazia quando estava no melhor momento da carreira.

Vamos então perceber o que é real e o que foi recriado nestas publicações. As imagens em que Cristiano Ronaldo surge a falar são reais, foram gravadas durante uma conferência no Dubai, a propósito dos Globe Soccer Awards, em janeiro deste ano. No entanto, o áudio no qual CR7 faz aqueles comentários sobre Haaland é falso.

Na conferência, o capitão da Seleção Nacional fez parte de um painel juntamente com os jogadores do Manchester City Kyle Walker e Rúben Dias. E Ronaldo foi bastante elogioso em relação à prestação dos Citizens, dizendo mesmo que a equipa liderada por Pep Guardiola integrava o lote de favoritos à conquista da Liga dos Campeões.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois dos rasgados elogios ao Manchester City, Cristiano Ronaldo de facto particularizou alguns comentários sobre Haaland. O capitão da seleção nacional procurou valorizar o seu trabalho em 2023, em que conseguiu ser o melhor marcador no ano civil, e afirmou: “Imaginem conseguir vencer aquele animal (…) como o Haaland”. Ou seja, o comentário de Ronaldo sobre Haaland foi no sentido de valorizar a capacidade do avançado norueguês.

Ao ver toda a conferência de imprensa, não há aliás um único momento em que Cristiano Ronaldo afirme que Haaland “ainda está muito longe” do seu nível, ou que diga que o talento do norueguês “não é suficiente”. Já ao ver o vídeo partilhado nas redes sociais, nota-se que as falas são intercaladas com vídeos de golos de ambos os jogadores, mas quando o plano está em Ronaldo, as declarações não coincidem com o que está a dizer o português. É uma montagem, o áudio é falso.

Os Globe Soccer Awards são, como o nome indica, atribuídos prémios em diversas categorias deste desporto. E um dos galardões é atribuído ao melhor jogador do ano civil. Na última edição, Ronaldo estava entre os nomeados, mas o galardão foi para Haaland. E no momento em que os atletas aguardavam o anúncio do vencedor, Cristiano Ronaldo apontou para o jogador norueguês e disse para a câmara “ele merece”.

Conclusão

Cristiano Ronaldo comentou as prestações recentes de Haaland, mas de forma elogiosa. Em momento algum disse que Haaland estava muito longe do seu nível, ou denegriu de alguma forma o trabalho do avançado do Manchester City. O vídeo publicado nas redes sociais é um excerto real, mas com um áudio falso. Aquelas palavras não foram ditas por Cristiano Ronaldo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.