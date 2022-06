Um anúncio nos ecrãs do Metro de Lisboa a sugerir que se pratique abstinência sexual. A imagem surgiu nas redes sociais e foi amplamente partilhada como tendo sido um aviso feito pela empresa de transportes da capital, à semelhança do que costuma acontecer nos placards presentes em todas as estações de metro e onde se pode ter acesso à informação horária, aos tempos de espera e ao destino das composições.

Porém, aquela que foi dada como uma informação verídica é, afinal, falsa e é a própria empresa a confirmá-lo, deixando claro que não esteve presente nenhuma informação do género nos ecrãs da rede de metro. Em declarações ao Observador, a Metropolitano de Lisboa assegura que “nunca passou semelhante mensagem no seu painel escrito ou sonoro”.

Trata-se, portanto, de uma montagem e de uma consequente partilha nas redes sociais e não de um conselho que tenha sido transmitido nas estações do Metro de Lisboa e que sugeria a abstinência sexual aos passageiros.

No mesmo ecrã costumam estar avisos como: “Para sua segurança não ultrapasse a linha amarela”, mas durante a pandemia da Covid-19 chegou a estar escrito, por exemplo, a mensagem “Mantenha a distância de segurança”, bem como avisos para a utilização de máscara (que ainda é obrigatória nos transportes públicos).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta imagem surge nas redes sociais poucos dias depois de a Direção-Geral da Saúde (DGS) ter lançado uma norma que define as regras de abordagem clínica e epidemiológica de casos de infeção humana por vírus Monkeypox ou varíola dos macacos.

As autoridades de saúde recomendaram que, perante um caso suspeito, provável ou confirmado, deve proceder-se ao isolamento e manter o distanciamento físico até à resolução das lesões (queda das crostas), assim como privar-se de permanecer no mesmo espaço se coabitar com crianças pequenas, grávidas e pessoas imunodeprimidas.

Mais do que isso, a DGS referiu que deve ser cumprida a abstinência sexual e privação de contactos próximos (coabitantes e familiares próximos), garantida a higienização e desinfeção de objetos de uso pessoal, vestuário, roupas de cama, atoalhados e superfícies do espaço doméstico e limpas as superfícies duras com detergentes com cloro e deixando secar ao ar.

Conclusão

É falso que nas estações do Metro de Lisboa tenha havido avisos a sugerirem a abstinência sexual. A comunicação da empresa assegura que nunca esteve escrito nos ecrãs “Para sua segurança pratique abstinência sexual” e que, como tal, trata-se de uma montagem que deturpa a realidade. Além disso, o Metropolitano de Lisboa realça ainda que também nunca transmitiu o aviso de forma sonora.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.