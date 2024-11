Elon Musk não baniu Robert De Niro da rede social X, ao contrário do que diz uma publicação que se tornou viral nas últimas semanas, no contexto das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A informação foi retirada de uma plataforma que se assume como satírica, sendo que Robert De Niro nem tem redes sociais.

De acordo com a publicação em causa, o ator e realizador norte-americano foi banido do X por ser “demasiado woke”.

A informação de que Elon Musk, homem mais rico do mundo e dono do X, baniu Robert De Niro da rede social surgiu inicialmente no SpaceXMania. A plataforma admite divulgar conteúdo falso. “Trazemos-lhe as fake news mais frescas, com uma boa dose de sátira”, lê-se no próprio site.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O SpaceXMania adianta que se foca especialmente em Elon Musk, como é o caso desta publicação. Além disso, Robert De Niro não tem contas verificadas nas principais redes sociais, como X, Facebook ou Instagram. A alegação de que De Niro tinha sido afastado da rede social de Musk acabou depois por ser replicada noutras contas do Facebook sem a indicação de que se tratava de um conteúdo satírico.

Em maio, o ator chamou “palhaço” a Donald Trump, ainda antes de Joe Biden anunciar que ia desistir da corrida às eleições presidenciais dos Estados Unidos. À porta do Tribunal Criminal de Manhattan, onde Trump se encontrava em julgamento, Robert De Niro opôs-se duramente à reeleição do antigo Presidente, que recebeu o apoio precisamente de Elon Musk.

Conclusão

Elon Musk não baniu Robert De Niro do X por o considerar “demasiado woke”. A publicação surgiu num site que assume divulgar fake news e sátiras e, depois, tornou-se viral nas redes sociais. Acresce que o ator e realizador norte-americano não tem redes sociais oficiais.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.