O ator e ativista político Robert De Niro classificou na terça-feira o ex-presidente, Donald Trump, de “palhaço” e lamenta a hipótese de este se poder vir a tornar um “ditador para a vida”, caso vença as próximas eleições presidenciais americanas. O discurso decorreu à porta do Tribunal Criminal de Manhattan, onde Trump se encontrava em julgamento.

SOMEONE IS TERRIFIED BECAUSE HE’S ON THE FLIGHT LOGS! #robertdeniro pic.twitter.com/W8gsvvlOLX — Terry McNeely Comedian (@Mac72Terry) May 28, 2024

“Este é o tempo de o [Donald Trump] parar”, frisou o ativista.

Biden não se tem pronunciado sobre os julgamentos e processos criminais do adversário. Contudo, a conferência de imprensa surpresa de De Niro veio impulsionar a campanha do atual presidente democrata.

É este o país em que queremos viver? Será que o queremos a governar este país e a dizer ‘não me vou embora. Sou um ditador para toda a vida’ ?”, questionou .

A equipa legal de Trump tem sucessivamente alegado existência de interferências e motivações políticas no julgamento. A acusação criminal incide no suposto suborno da atriz porno Stormy Daniels, com vista a ocultar informações sobre um possível encontro amoroso entre os dois. Estas poderiam debilitar a campanha eleitoral republicana de 2016.

A porta-voz da campanha trumpista também comentou o discurso do ator democrata, sugerindo que Biden orquestrou a conferência. As acusações “são uma caça às bruxas que vem de cima”, afirma a porta-voz republicana.

Em contraponto, o diretor de comunicação da campanha de Biden, Michael Tyler, saiu em defesa da mesma, realçando que apenas se aproveitaram dos jornalistas já presentes no local: “já que estão todos aqui, nós estamos aqui”, declarou.

De Niro tem demonstrado atitude e vontade de participação política já há alguns anos, e desde as eleições presidenciais de 2016 tem vindo a assumir um papel mais vincado na área. Chegou mesmo a gravar um anuncio televisivo em que acusa Donald Trump de querer “vingança” e de não parar “por nada para a conseguir”.

Já na parte final do discurso conclui que “a única maneira de preservar as nossas liberdades e manter a nossa humanidade é votar em Joe Biden para presidente”. Em pano de fundo, manifestantes trumpistas revoltavam-se contra o discurso do ator.