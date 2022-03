Um utilizador de Facebook partilhou uma imagem na qual é possível ver aquilo que parece ser uma captura de ecrã de uma notícia do Daily Mirror com o título: “Há cada vez mais preocupações sobre a ligação entre a utilização de brinquedos sexuais e ataques cardíacos em mulheres.” No alegado artigo, é possível ler também que “um estudo” mostra uma “potencial ligação” que causa os problemas de coração e que tal está a “preocupar” a “indústria” (depreende-se que seja a dos brinquedos sexuais). É falso que tenha sido publicada esta notícia.

O visual da imagem partilhada é igual ao utilizado pelo tablóide britânico Daily Mirror no formato para telemóveis. Além disso, no alegado artigo partilhado é ainda possível ver a data de “22 de janeiro de 2022”, assim como o nome da autora que o terá assinado, “Melisha Kaur”.

Efetivamente, existe uma autora com esse nome no Daily Mirror, como é possível ver nesta hiperligação. Como mostra a Cision, uma empresa de relações públicas, nesta hiperligação, Melisha Kaur está no Mirror desde outubro de 2019 e escreve sobre produtos. Contudo, é a partir daqui que se encontram as falhas.

Pesquisando-se em todo o site, plataformas de redes sociais e através de vários motores de pesquisa — como o Google, o Bing ou o DuckDuck Go –, é possível comprovar que um artigo com esse título nunca foi publicado no tablóide, nem a 22 de janeiro nem antes nem depois dessa data. Além disso, consultando todos os artigos publicados pela autora, é possível ver que todos são referentes a sugestões de compras de produtos, não havendo notícias publicadas pela Melish Kaur sobre resultados de estudos científicos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, através destas pesquisas feitas pelo Observador foi possível descobrir que a essa data e à hora referida foi publicado um artigo com a mesma imagem e assinado pela mesma autora, como é possível ver através desta hiperligação. Porém, o artigo tem um título diferente: “Os 12 melhores brinquedos sexuais do dia dos namorados: vibradores obrigatórios e muito mais para se presentear ou ao seu amor” — um título que vai ao encontro do tema do resto dos artigos da autora assinados neste órgão de comunicação social.

Através da plataforma pública Web Archive, uma biblioteca digital dos EUA gerida pela associação sem fins lucrativos Internet Archive, que tem como propósito recolher e preservar o que é publicado na internet, é também possível ver através desta hiperligação que o artigo original publicado nunca referiu tal estudo.

Conclusão

É falso que o Daily Mirror tenha publicado um artigo no qual refere que há um estudo que associa a utilização de brinquedos sexuais a problemas cardíacos em mulheres. A imagem em questão é a manipulação de outro artigo que foi publicado nessa data sobre brinquedos sexuais, mas que sugere quais podem ser as melhores compras.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.