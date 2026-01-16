Nas redes sociais está a circular uma fotografia com as famílias de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi na Disneyland Paris, em França, com a legenda a dar conta de que as famílias dos dois futebolistas se encontraram em “pura harmonia”.

Na imagem surgem Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez e três dos cinco filhos do casal, Lionel Messi, Antonella Roccuzzo e os três filhos de ambos em frente à famosa torre da Disneyland Paris, em França. Porém, logo a olho nu, os filhos do futebolista português não estão nada parecidos com a realidade.

Uma pesquisa do Observador em detetores de imagens de Inteligência Artificial prova que não se trata de uma fotografia verdadeira: “Essa imagem provavelmente foi criada por IA”, apontando para apenas 3% de realidade.

Ademais, caso este encontro tivesse acontecido, teria sido noticiado amplamente a nível mundial, já que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são frequentemente motivo de notícia um pouco por todo o mundo, seja por motivos profissionais ou pessoais. Mais ainda porque, ao longo dos últimos anos, a rivalidade de Messi e Ronaldo foi crescendo nos relvados e sendo acompanhada de perto pela comunicação social internacional.

Conclusão

Não é verdade que Ronaldo, Messi e as famílias de ambos tenham estado na Disneyland Paris, em França, juntos. Apesar da fotografia que foi partilhada nas redes sociais, trata-se de uma imagem falsa, criada por Inteligência Artificial, e que não tem um fundo de verdade. Prova disso é o facto de não haver qualquer órgão de comunicação fidedigno a noticiar o sucedido.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.