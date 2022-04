Uma publicação nas redes sociais tem por base um suposto tweet da conta do Fórum Económico Mundial, mas trata-se de uma imagem manipulada. A imagem de Klaus Schwab foi publicada há vários anos e, pelo menos desde 2018, acompanha várias notícias sobre o presidente do Fórum Económico Mundial.

Seria, portanto, fácil criar um falso tweet através de um simples programa de edição de imagens. Pesquisando no perfil oficial de Twitter do Fórum Económico Mundial até ao dia 22 março, às 5h30 não há qualquer publicação.

A primeira publicação do dia 22 de março é das 5 horas e a seguinte tem como hora as 8 horas. Ainda assim, seria possível que tivesse tido publicado um tweet e depois apagado?

Em tese, sim. Mas, ao CheckYourFact, o Fórum Económico Mundial rejeita que se trate de uma publicação verdadeira. “Klaus Schwab, presidente do Fórum Económico Mundial, nunca fez tal afirmação”, respondeu Alem Tedeneke, o porta-voz da organização, à página de verificação de factos, rejeitando igualmente que na página oficial de Twitter tivesse sido feita tal publicação.

O Great Reset é um plano económico pós-Covid criado pelo Fórum Económico Mundial para a recuperação económica que tem sido utilizado em várias publicações para espalhar informação falsa sobre a pandemia e o próprio Fórum Económico Mundial, como acontece uma vez mais nesta publicação.

Conclusão

O tweet que está a ser partilhado no Facebook não existe na conta oficial do Fórum Económico Mundial (FEM), nem há qualquer registo que o presidente da organização tenha proferido tal afirmação. O próprio FEM já negou a veracidade da publicação e respetivo conteúdo. Trata-se de mais informação falsa que circula com foco no Great Reset.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.