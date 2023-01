Está a circular nas redes sociais uma publicação segundo a qual o Fórum Económico Mundial, a organização que reúne os principais líderes políticos e económicos numa reunião anual em Davos, declarou que os pedófilos “salvarão a humanidade”. “A esquerda fede!”, acusa um dos internautas que partilhou no Facebook essa informação.

“Uma iniciativa controversa promovida nos corredores do poder pelo Fórum Económico Mundial de Klaus Schwab em Davos deve deixar as famílias e qualquer pessoa que se preocupa com crianças em pé de guerra“, menciona a publicação, que foi originalmente publicada num site que partilha conteúdos falsos.

O artigo que publicou estas afirmações indica que as supostas declarações em causa surgem num “trabalho de pesquisa apresentado no WEF [World Economic Forum, o nome em inglês da reunião] em Davos”. Mas nenhum trabalho de investigação menciona esta informação.

Mas uma pesquisa no motor de busca do site oficial do Fórum Económico Mundial não devolve qualquer resultado quando se procura pelos expressões “pedófilos” e “salvar humanidade”. O mesmo acontece se a pesquisa se realizar noutras fontes oficiais do fórum, como nas redes sociais. E nos meios de comunicação social mais consagrados, que noticiariam esta mensagem caso ela fosse real.

A origem desta informação é já um sinal de alerta para a falsidade destas afirmações. A Tribuna Nacional, um dos sites que têm replicado esta notícia falsa, dedica-se a divulgar notícias falsas, informações distorcidas e descontextualizadas. Os seus conteúdos são regularmente alvo de verificação por parte do Observador.

Conclusão

Não é verdade que o Fórum Económico Mundial tenha considerado que os pedófilos iriam “salvar a humanidade”. Não há qualquer indicação dessa mensagem nas fontes oficiais da organização, nem nos meios de comunicação social mais consagrados. Na verdade, essa afirmação surge apenas em sites que habitualmente publicam notícias falsas.

