O ataque contra o candidato republicano nestas eleições presidenciais norte-americanas, Donald Trump, foi um tópico altamente comentado nas redes sociais. Mas nem tudo o que foi escrito correspondia à verdade.

Logo após o ataque, vários utilizadores publicaram nas redes sociais que o atirador era o “proeminente ativista Mark Violets”, que pertencia ao movimento antifascista Antifa. A informação teria partido do “departamento de polícia de Butler”.

Além disso, as mesmas publicações — que surgem em inglês e português em várias redes sociais — sugerem que Mark Violets teria publicado um vídeo no Youtube a declarar que a justiça estaria a “chegar”: “Aparentemente, ele foi liquidado pelo Serviço Secreto.”

Estes posts garantiam ainda que o ativista antifascista teria “agido sozinho”, tal como Lee Harvey Oswald, o homem que matou o antigo Presidente norte-americano John F. Kennedy.

Estas publicações pretendiam transmitir a ideia de que este ataque contra Donald Trump teria tido motivos políticos, associando-os a movimentos antifascista e de esquerda.

Não obstante, o FBI e o Serviço Secreto revelaram que o homem que tentou matar Donald Trump no comício republicano em Butler, no estado da Pensilvânia (e que acabou por matar um bombeiro e ferir algumas pessoas no evento), foi Thomas Matthew Crooks, de 20 anos e que foi membro do Partido Republicano, tendo também apoiado financeiramente grupos de ativismo social ligados ao Partido Democrata.

Thomas Matthew Crooks was identified by the FBI as the suspect in the attempted assassination of former US President Donald Trump at a Pennsylvania election rally.

Here’s what we know about the 20-year-old ⤵️ pic.twitter.com/Eab3M54XqS

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 15, 2024