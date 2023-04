Nas redes sociais está a circular a informação de que o quadro “O Casal Arnolfini”, do pintor Jan van Eyck, vai ser removido da National Gallery, de Londres. O motivo apresentado para justificar a decisão são as alegadas queixas dos visitantes devido às parecenças da figura presente no quadro, Giovanni di Arrigo Arnolfini, com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Talvez não seja completamente descabido apontar algumas semelhanças entre o líder do Kremlin e a figura presente no quadro pintado por Jan van Eyck em 1434. No entanto, não é razão para que a obra seja removida da National Gallery.

Numa resposta enviada ao Observador, a National Gallery garante que “não há planos para remover esta pintura da exibição”.

No site da galeria de arte continua a informação relativa à obra, com a indicação de que está exposta na sala 28. Não foram também divulgadas quaisquer notas por parte da instituição a dar conta da remoção do quadro, ou de uma intenção nesse sentido.

No site oficial pode ler-se que “O Casal Arnolfini” foi pela primeira vez exposto na National Gallery em 1843, e assim irá continuar.

Conclusão

É possível que haja algumas semelhanças entre Vladimir Putin e a figura retratada por Jan van Eyck no quadro “O Casal Arnolfini”. No entanto, essa eventual parecença não vai levar a National Gallery de Londres a remover a pintura da exibição. Ao Observador, a galeria assegura garante que não tem quaisquer planos para o fazer.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.