Uma publicação viral alega que Joe Biden cancelou o encontro com o recente eleito presidente do Brasil, Lula da Silva, depois de ter ficado a saber que Lula não vai tomar posse em janeiro. “Biden cancela encontro com Lula, não é estranho? Já deve ter chegado aos serviços de inteligência de Biden que Lula não tomará posse, e não quer associar-se a um bandido”, lê-se na mensagem partilhada num post de Facebook no passado dia 14 de dezembro. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A publicação em si tem meramente uma captura de ecrã com uma mensagem de Whastaap que contém a informação já partilhada no início. Trata-se de um grupo daquela rede social — tal como se lê na parte superior da imagem da publicação original — e não de qualquer órgão de comunicação social credível. Posto isto, não existe qualquer link ou fonte oficial que confirme que, de facto, Joe Biden tenha cancelado uma reunião com Lula da Silva.

A verdade é que, consultando notícias sobre o tema, percebe-se que o convite para a visita de Lula da Silva aos Estados Unidos já foi feito, mas só ocorrerá depois do recém eleito Presidente do Brasil tomar posse, o que acontecerá em janeiro. É isso que se lê quer na imprensa portuguesa ou brasileira quer na norte-americana. Ou seja, por um lado, é falso que Lula da Silva tenha cancelado a sua tomada de posse — ou que ela tenha sido anulada por qualquer outro motivo — e, por outro, que Joe Biden tenha cancelado qualquer encontro com o líder brasileiro.

Este encontro estaria marcado para dezembro, tal como inicialmente divulgado por jornais como o G1, mas ficou marcado só para 2023. Aliás, segundo a Folha de São Paulo, a Casa Branca teria mesmo intenção de que essa reunião ocorresse já no próximo mês de janeiro, ainda que, durante o encontro entre uma delegação norte-americana e outra petista, durante o período de transição da pasta presidencial do Brasil, não tenha sido possível chegar a uma data concreta.

Conclusão

Não é verdade que Joe Biden tenha cancelado o encontro com Lula da Silva, recém eleito presidente do Brasil. Esta alegada notícia não foi confirmada pelo autor da publicação original e nem sequer consta de nenhum órgão de comunicação social credível. É ainda menos verdade que Lula da Silva não vá tomar posse. Esse evento decorrerá no próximo mês de janeiro de 2023.

