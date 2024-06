Está a circular na rede social Instagram um vídeo de um excerto de um jogo de futebol, entre as seleções da China e do Iraque, que alegadamente mostra a morte de um jogador da equipa visitante, que caiu em campo depois de ter sido atingido por um remate na sequência da marcação de um livre direto. O jogador iraquiano em causa, Ali Adnan, foi atingido pelo remate. “Muito triste. RIP [Rest in Peace, descansa em paz]”, escreveu o utilizador que partilha o vídeo. Mas terá Adnan morrido em campo?

O jogo em causa, realizado há mais de dez anos (a 22 de março de 2013) opunha as seleções da China e do Iraque. A partida dizia respeito ao grupo C do apuramento para a Taça da Ásia de 2015. Como indica a página oficial da Confederação Asiática de Futebol, o árbitro do encontro marcou um livre, muito perto da área, a favor da China. No entanto, Ali Adnan Kadhim não terá respeitado a distância regulamentar a que a barreira tem de estar do local onde o livre é marcado. O remate acertou em cheio no jogador da seleção iraquiana, que caiu ao chão.

Embora, pelas imagens disponíveis, não se vislumbre uma perda de sentidos, o jogador fica em claras dificuldades. Os colegas de equipa apercebem-se da situação, rodeiam o jogador e pedem a entrada da equipa médica. Já o árbitro do encontro, o australiano Ben Williams, não tem contemplações: mesmo com Ali Adnan no chão, mostra-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas Adnan não morreu em campo nesse dia, no Helong Sports Centre, em Changsha, na zona central da China. Atualmente com 30 anos, Ali Adnan já realizou dezenas de jogos em vários países e clubes diferentes desde esse jogo com a seleção chinesa, como se pode ver no site Transfermarket. Nas duas épocas desportivas seguintes (de 2013/2014 e 2014/2015) alinhou pelo Caykur Rizespor, da Turquia, tendo um participado em 41 jogos. As três temporadas seguintes seriam passadas em Itália, na Udinese, onde fez 65 jogos.

Depois de uma passagem mal sucedida pela Atalanta, onde esteve uma época e praticamente não jogou, o defesa esquerdo transferiu-se para a liga norte-americana em 2019, e alinhou durante três temporadas no Vancouver Whitecaps FC. Passou depois pelas ligas de futebol da Dinamarca e da Rússia, e joga atualmente no Mes Rafsanjan, do Irão.

Conclusão

O jogador de futebol iraquino Ali Adnan não morreu em campo. É verdade que foi atingido por um forte remate de um jogador adversário, durante uma partida contra a seleção da China, mas recuperou e continuou a carreira. Aos 30 anos, joga na liga do Irão.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.