No Facebook, alega-se que anda a circular que o cantor português José Malhoa morreu num acidente de viação. A suposta notícia é inclusivamente dada com o selo de “última hora”.

Na publicação, datada de 18 de março, é partilhada uma fotografia do cantor e também da filha, Ana Malhoa. Há ainda um pormenor relevante da publicação. É simulado, na legenda, a opção “Ver mais”, que geralmente revela o restante texto. Trata-se de uma referência inserida pelo autor da publicação com o propósito de enganar os utilizadores, fazendo acreditar que é possível aceder a mais informação.

A suposta notícia é completamente falsa. Foi desmentida pelo próprio José Malhoa nas suas redes sociais. No Instagram, numa partilha temporária, em que republicou uma fotografia que tirou com vários fãs, lia-se a 19 de março: “O homem está vivo”.

Da mesma forma, e tendo em conta a dimensão que o conteúdo de desinformação atingiu nas redes sociais, a equipa do cantor de 78 anos também fez questão de vir esclarecer que as publicações transmitiam informação falsa e que “José Malhoa em momento algum teve um acidente de carro”, cita a Blitz.

Conclusão

É falso que o cantor José Malhoa tenha morrido num desastre automóvel, como tem sido propagado nas redes sociais nas últimas semanas. O visado já desmentiu a notícia, bem como a sua equipa profissional.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.