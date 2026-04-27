Nas redes sociais estão a circular publicações que sugerem que Lula da Silva afirmou que o Brasil estaria disposto a defender a soberania de Cuba caso os Estados Unidos da América decidam invadir a ilha — uma possibilidade que o Presidente Donald Trump disse que “seria uma honra”.

Porém, as palavras do Presidente do Brasil estão a ser manipuladas, já que Lula da Silva nunca disse em público que ponderava essa possibilidade. Vamos a factos e a declarações sobre o assunto: no dia 18 de abril deste ano, Lula assumiu estar “preocupado com Cuba“, mas deixou claro que o país é um “problema dos cubanos” — recusando qualquer outra leitura. “Não é um problema do Lula, da Claudia [Sheinbaum, Presidente do México] e do Trump. É um problema do povo cubano”, explicou nesse dia.

Dois dias depois, o Presidente do Brasil regressou ao tema, desta vez com uma crítica dirigida aos EUA: referiu que o embargo económico a Cuba é uma “vergonha global”. “É uma vergonha global que um país não tenha tido a oportunidade, após a revolução, de decidir o seu próprio destino, com uma potência impondo um bloqueio, um bloqueio ideológico contra Cuba”, realçou numa conferência de imprensa. Sobre o mesmo tema, já tinha lançado um desafio a Trump: “Pare com esse maldito bloqueio a Cuba e deixe os cubanos viverem a vida deles.”

Questionado sobre as posições que foi tomando, Lula da Silva esclareceu: “Eu serei contra a invasão de Cuba, como fui contra a da Venezuela, como fui contra a da Ucrânia, como eu fui contra a de Gaza, como sou contra a do Irão. Eu sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Sou contra qualquer país do mundo ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não.”

Já depois disso, o Brasil, o México e Espanha assinaram uma nota conjunta para defender Cuba, sem nenhuma referência a Donald Trump. Não só expressaram preocupação com a crise humanitária como se comprometeram a intensificar a ajuda humanitária coordenada ao país e sinalizaram uma posição firme contra qualquer possível intervenção externa.

Recorde-se que os alertas subiram de nível quando o Presidente norte-americano disse que “será uma grande honra” conseguir “tomar Cuba”. “Será bom. Eu posso libertá-la ou tomá-la, eu penso que posso fazer o que quiser”, disse no dia 17 de março, quando os EUA já levavam a cabo uma ofensiva militar contra o Irão, ao lado de Israel.

Cuba tem reagido às ameaças e no dia 12 de abril o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel afirmou, em entrevista no programa “Meet the Press”, da NBC News, que não há “justificação para os Estados Unidos lançarem uma agressão militar”, lembrando que “uma invasão a Cuba teria custos” e “afetaria a segurança de Cuba, dos Estados Unidos e da região”.

Ainda assim, avisou: “Se tal acontecer, haverá combates e haverá luta. E nós defender-nos-emos, e, se tivermos de morrer, morreremos. Porque como diz o nosso hino nacional, ‘morrer pela pátria é viver’.”

Conclusão

Lula da Silva tem, de facto, defendido a soberania de Cuba em diversas ocasiões, depois das palavras de Donald Trump sobre uma possível invasão à ilha, mas nunca disse que o Brasil estaria disposto a defender a soberania desse país.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.