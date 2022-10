Uma publicação de Instagram que replica um suposto tweet do candidato presidencial Lula da Silva revela uma intenção, no mínimo, curiosa do ex-presidente do Brasil. “Vamos vencer Bolsonaro com a ajuda do pai Xangô e das entidades do candomblé que nos apoiam. Nem Jesus Cristo nos poderá parar”, refere o texto, que também defende que o cristianismo deveria acabar. Além de o tweet ser apresentado em forma de vídeo de Tik Tok, mais nenhuma informação é partilhada. Trata-se de uma publicação falsa.

Analisando a publicação de Instagram, percebe-se também que o post de Twitter não tem origem na conta oficial de Lula da Silva. Depois, ao pesquisar por este tweet na conta oficial do ex-Presidente do Brasil, não é possível encontrar nenhum resultado semelhante. Não se encontra nenhum tweet que fale de Jesus Cristo ou de um tal de “pai Xangô”, por exemplo, e que confirme a veracidade das informações partilhadas pelo autor.

Por outro lado, e tal como defende outro fact-checker, neste caso brasileiro, o Boatos.org, bastará olhar para a imagem do tweet em si para se perceber que não pode ser verdadeiro. Não tem data de quando foi publicado, uma informação que está sempre disponível em qualquer conta daquela rede social.

O WhatsApp é a grande ferramenta que eles usam para espalhar mentiras e nós precisamos saber disso. Bolsonaro diz que eu vou fechar as igrejas, mas ele sabe que fui eu que criei a lei de Liberdade Religiosa, que fui presidente 8 anos e nunca fechei uma igreja. — Lula 13 (@LulaOficial) October 18, 2022

Também não existe qualquer prova no argumento de que, se for eleito no próximo dia 30 de outubro, Lula da Silva queira acabar com o cristianismo ou com as igrejas católicas no Brasil. Aliás, ainda recentemente, o candidato do PT defendeu-se de acusações de Bolsonaro sobre este assunto, argumentando que foi ele quem “criou a lei de Liberdade Religiosa” e que “nunca fechou uma igreja” nos oito anos em que esteve no Palácio do Planalto, como presidente do Brasil.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva tenha publicado um tweet sobre a sua vitória contra Bolsonaro no próximo dia 30 de outubro, envolvendo Jesus Cristo e outras entidades religiosas. Ao olhar para as redes sociais do antigo presidente do Brasil, não se encontra qualquer resultado semelhante.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

