“Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. A rua está a abarrotar, tanto de pessoas como de bandeiras do Brasil, agitadas também a partir das varandas, enquanto se ouvem cada vez mais gritos contra o ex-Presidente Lula da Silva.

O vídeo, que se tornou viral no Tik Tok e foi depois partilhado no Facebook e no Whatsapp, parece mostrar, segundo a legenda, o momento em que uma multidão se vira contra Lula da Silva, insultando assim o candidato num dos seus próprios comícios — neste caso, um comício em Belo Horizonte. “Primeiro comício do mula em BH”, lê-se neste exemplo.

O problema é que a legenda não é verdadeira. Apesar de o momento de protestos contra Lula ter acontecido mesmo, ocorreu num contexto bem mais natural: num comício do atual Presidente e recandidato, Jair Bolsonaro, e não num evento da campanha do também recandidato Lula, no âmbito das eleições presidenciais marcadas para outubro (a primeira volta será no dia 2 desse mês).

Como vários meios brasileiros constataram, as filmagens não correspondem a uma morada no estado de Belo Horizonte, onde Lula esteve, de facto a fazer o primeiro comício da sua campanha eleitoral, a 18 de agosto. Correspondem, sim, antes ao primeiro evento de campanha de Bolsonaro, que aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, dois dias antes, a 16 de agosto.

É de resto possível comparar as imagens que surgem neste vídeo com as que apoiantes de Jair Bolsonaro e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, partilharam após o comício de Minas Gerais. Nesses vídeos, vê-se o atual Presidente, naquela mesma rua, a ser engolido pela multidão eufórica, enquanto o speaker diz que a imagem é “bonita demais” ver o “carinho” que recebe na rua.

Como o filho recordou, foi aliás nessa cidade que Bolsonaro, na campanha de 2018, foi atacado com uma faca por um homem que, concluiu depois a investigação da polícia federal brasileira, agia sozinho. Agora, frisa Eduardo Bolsonaro na sua publicação, o sítio onde “tentaram matar” Bolsonaro foi “onde ele se fortaleceu”, começando a campanha “com o pé direito”.

Já Lula fez o seu primeiro comício em Belo Horizonte, como o Aos Fatos explica, numa praça central da cidade, afastada de prédios e portanto com uma paisagem diferente daquela que é mostrada no vídeo. O candidato falou num palco, com outros convidados, e com segurança reforçada no evento, de acordo com as informações avançadas pela imprensa brasileira. Foi ali que Lula se referiu a Bolsonaro como uma pessoa “desequilibrada mentalmente” e colocou a corrida eleitoral como uma batalha entre “a democracia e o fascismo”.

A Veja escrevia, de resto, esta semana que Bolsonaro tem estado focado nos eleitores de Minas Gerais mas que irá fazer, “seis dias depois de Lula”, um comício, agora sim, em Belo Horizonte (na próxima quarta-feira).

Conclusão

As imagens que mostram uma multidão a gritar contra Lula da Silva e a chamar-lhe ladrão não foram gravadas no dia 18 de agosto, num comício de Lula, mas antes a 16 de agosto, noutra localização, num evento de Bolsonaro. É possível comparar as imagens dos dois eventos através de várias partilhas nas redes sociais e também de registos dos dois momentos nos jornais brasileiros.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.