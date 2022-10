Está a circular nas redes sociais uma publicação atribuída a Lula da Silva, na qual o candidato do PT à presidência do Brasil alegadamente afirma num tweet que os traficantes são “mais trabalhadores” que os eleitores do rival Jair Bolsonaro. Mas a publicação é falsa: trata-se de uma montagem.

“Eu estou sofrendo muitos ataques por posar com boné escrito CPX. Lamento os ataques sofridos, mas os meninos da CPX são honestos e trabalhadores, mais trabalhadores que eleitores do Jair Bolsonaro”, lê-se na alegada publicação, feita no Twitter.

A referência à sigla CPX tornou-se polémica depois de utilizadores de redes sociais alegarem que diz respeito a grupos criminosos. Mas, na verdade, o “CPX” no boné de Lula da Silva significa complexo, isto é, um conjunto de favelas, como o Observador explica neste Fact Check.

Voltemos à publicação em causa. Como já referido, trata-se de uma montagem. Não há, no Twitter oficial de Lula da Silva, qualquer publicação com este conteúdo, como se conclui através de uma pesquisa através das palavras chave.

Na publicação em causa, pode ler-se ainda que “o tráfico de drogas gera riqueza para comunidades esquecidas por Jair Bolsonaro”. Esta publicação também é falsa, como já concluíram outros órgãos de comunicação social, como o portal G1.

Conclusão

É falsa a publicação que está a circular nas redes sociais atribuída a Lula da Silva, na qual o candidato presidencial alegadamente afirma que os traficantes são “mais trabalhadores” que os eleitores do rival Jair Bolsonaro. Não existe nenhuma publicação no Twitter de Lula com este conteúdo.

