Uma imagem que mostra o magnata e criminoso sexual Jeffrey Epstein agarrado à primeira dama dos Estados Unidos, Melania Trump, enquanto lhe dá um beijo na cara já seria motivo de espanto suficiente. Mas as publicações que andam a circular nas redes sociais vão mais longe: partilham uma imagem nestes moldes garantindo que foi o Presidente francês, Emmanuel Macron, que a divulgou.

“Se a minha mulher me bate, então a tua traiu-te com todos os teus amigos…”, teria acrescentado Macron, numa referência ao polémico vídeo que mostrava, há meses, Brigitte Macron a empurrar o marido. E tudo isto seria motivo de notícia, se a imagem e a ideia de que Macron a divulgou não fossem ambas falsas.

Começando por Macron: não há qualquer registo, nem nos meios de comunicação social nem verificando as suas contas oficiais nas redes sociais, de que o Presidente francês tenha partilhado qualquer imagem de Epstein e Melania juntos — muito menos que tivesse feito comentários sobre a suposta “traição” do casal Trump.

Depois, a própria fotografia foi manipulada digitalmente. Numa pesquisa reversa pela origem da imagem, numa ferramenta da Google, o Observador pôde confirmar que a suposta fotografia dos dois no escritório de Epstein começou por ser partilhada em fevereiro. Verificando qual foi a conta que começou por fazê-lo nas redes sociais, percebe-se que se trata do perfil “Paulley Ticks”, que se dedica a partilhar “memes”, ou imagens com conteúdo satírico, na rede social X, como o próprio admite na descrição da sua página.

Nessa página encontram-se várias piadas e montagens, incluindo imagens que mostram Melania Trump em versão alienígena ou como figura religiosa. E, ao chegar à partilha em questão, logo nos comentários há quem partilhe a imagem original: faz parte dos ficheiros Epstein, mas, como todas as fotografias onde aparecem vítimas, a cara da mulher que está com o milionário é ocultada — o rosto de Melania foi colocado digitalmente nesse espaço que tinha ficado em branco.

Aliás, outra das primeiras contas a partilhar esta imagem, o perfil de Tom Adelsbach (que também se dedica a partilhar “memes” no Facebook), esclarece desde logo que a fotografia foi “digitalmente alterada” e que se trata de uma “paródia”.

Uma ferramenta de deteção de inteligência artificial nas imagens utilizada pelo Observador também confirma que o seu conteúdo é falso, com “97% de probabilidade”.

Melania Trump falou, de resto, numa conferência de imprensa para negar a veracidade de imagens como esta e das teorias de proximidade com o magnata (apesar das fotografias em que aparece a posar junto dele, de Donald Trump e da namorada e cúmplice de Epstein, Ghislaine Maxwell) — e até de que seria uma das suas vítimas. “Não sou vítima de Epstein. Nunca tive conhecimento dos abusos cometidos por Epstein contra as suas vítimas. Nunca estive envolvida de forma alguma. Não fui participante”, disse então.

Conclusão

As publicações que mostram a suposta fotografia de Melania Trump a ser agarrada por Jeffrey Esptein, alegadamente difundida por Emmanuel Macron, são falsas. A imagem foi retirada dos ficheiros Epstein e digitalmente alterada para inserir o rosto da primeira dama dos EUA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.