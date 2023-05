Uma publicação de Facebook alega que o ativista Mamadou Ba deu uma entrevista à revista Visão, com o seguinte título: “Nunca entendi o porquê de as vacas só darem leite branco. Até a natureza por vezes é racista.” Mas o conteúdo é falso. Ao Observador, a Visão afirma que esta entrevista não existe e fala numa “montagem falsa”.

A publicação mostra o cabeçalho do site da Visão e o logótipo da revista, o título e uma fotografia de Mamadou Ba, sendo que a citação é atribuída ao ativista. Não é partilhado qualquer outro tipo de informação ou conteúdo da alegada entrevista.

Ao Observador, a direção da Visão nega que o conteúdo seja verídico: “Trata-se de uma montagem falsa com o cabeçalho da Visão. Não há sequer qualquer entrevista a Mamadou Ba.”

O Observador tentou também contactar Mamadou Ba, a quem a citação é atribuída, mas não obteve resposta até à publicação deste artigo.

Ao pesquisar por esta alegada entrevista no site da Visão com as palavras chave “MAMADOU BA + NATUREZA + RACISTA” não surge qualquer resultado, como se pode verificar aqui. A pesquisa através do Google pelas mesmas palavras visíveis no alegado título também não leva a qualquer tipo de entrevista, como se pode constatar aqui.

Conclui-se, portanto, que a entrevista não existe.

O ativista Mamadou Ba não deu uma entrevista à revista Visão a defender que “até a natureza por vezes é racista”.

Circula no Facebook uma publicação que mostra um alegado título desta entrevista, com o cabeçalho da Visão e uma fotografia de Mamadou Ba, mas trata-se de uma montagem.

Ao Observador, a direção da Visão nega categoricamente a existência desta entrevista. A pesquisa na internet também não dá qualquer tipo de resultado.

