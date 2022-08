Uma imagem partilhada na rede social mostra uma alegada captura de ecrã da página de Facebook de Mark Zuckerberg, fundador da empresa Meta, que controla serviços como o Facebook, Instagram e WhatsApp. Na publicação que circula na rede social mais usada do mundo, é possível ver uma imagem onde surge o avatar de Zuckerberg ao lado de uma representação digital das torres do World Trade Center, também conhecidas como Torres Gémeas.

A imagem desta suposta partilha do fundador da empresa é acompanhada da legenda “um lembrete amigável de que o 11 de setembro nunca aconteceu aqui!”.

Na publicação que circula no Facebook, o fundador da tecnológica recebe um agradecimento irónico de um utilizador por alegadamente estar a “reverter uma tragédia nacional que levou uma nação a assassinar milhões de pessoas inocentes!” A “tragédia nacional” referida é o ataque terrorista do 11 de setembro de 2001, quando dois aviões comerciais sequestrados por extremistas ligados à Al Qaeda atingiram as duas torres, em Nova Iorque. O ataque matou 2.977 pessoas, valor que inclui também as mortes causadas pela queda de outros dois aviões sequestrados: um deles atingiu o Pentágono, em Washington, e um quarto despenhou-se num campo na Pensilvânia.

Uma vez que a captura de ecrã partilhada na publicação tem a imagem da conta de Mark Zuckerberg, incluindo o símbolo de conta verificada (o pequeno símbolo azul), alguns utilizadores podem pensar que se trata da conta oficial do fundador da Meta. No entanto, trata-se de uma montagem. Basta abrir a conta do CEO da Meta para perceber que a publicação original é bastante diferente – tanto na imagem como na legenda que a acompanha.

A publicação original de Zuckerberg mostra efetivamente o avatar do patrão do Facebook no mundo virtual Horizon Worlds, o jogo de realidade virtual que a empresa está a desenvolver para mostrar os esforços no metaverso. Esta tendência é um dos temas quentes no mundo da tecnologia, com várias empresas a apostar nesta área que pretende criar mundos digitais, onde os utilizadores são representados por avatares.

A questão é que, na publicação verdadeira feita por Zuckerberg, o avatar não é retratado ao lado das Torres Gémeas, mas sim da Torre Eiffel, o emblemático monumento de Paris. O texto da publicação de Zuckerberg, feita a 16 de agosto, também é outro, onde dá conta do lançamento do Horizon Worlds em França e Espanha. “Estamos a lançar o Horizon Worlds em França e Espanha hoje [16 de agosto]! Estou entusiasmado por ver as pessoas a explorar e a criar mundos imersivos e a levar isto até mais países em breve”, é possível ler na publicação original.

Até aqui, o serviço Horizon Worlds, apresentado pela Meta no final de 2021, só estava disponível nos mercados dos Estados Unidos e Canadá. A publicação de Zuckerberg marca, assim, a expansão do serviço para o mercado europeu.

Assim, a publicação que retrata Zuckerberg ao lado das torres do World Trade Center, atingidas a 11 de setembro de 2001 por dois aviões durante um ataque terrorista que matou 2.750 pessoas, não é fidedigna. Aliás, comparando as duas imagens, é possível ver na montagem alguns sinais da alteração: o cotovelo e o braço do avatar têm alguns traços da imagem original.

Conclusão

A imagem que circula no Facebook é uma montagem que usa como base a publicação original de Mark Zuckerberg, mas que faz alterações às imagem e legenda partilhadas pelo patrão da Meta. O avatar de Mark Zuckerberg estava originalmente não ao lado das Torres Gémeas, mas sim da Torre Eiffel. O CEO da Meta também não fez uma legenda sobre o 11 de setembro, mas sim sobre o lançamento do Horizon Worlds em dois mercados europeus.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

