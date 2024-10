Na rede social Threads e também no Facebook estão a circular várias publicações que garantem que morreu o ex-presidente do Uruguai, José Mijuca. “O ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica morreu. Homem simples, HUMILDE, HUMANISTA, COM UMA VISÃO CLARA das relações internacionais. Sem dúvida, o mundo político perde um dos seus maiores representantes da Paz”, escreve-se num dos posts. Com quase nove décadas de vida, terá Mujica falecido mesmo?

No final de abril deste ano, o ex-presidente uruguaio anunciou que lhe tinha sido sido diagnosticado um cancro no esófago. O histórico líder da resistência à ditadura militar no Uruguai (regime que governou o pequeno país da América do Sul entre 1973 e 1985) explicou, numa conferência de imprensa, que a doença é “duplamente complexa”, porque, para além de se confrontar com o tumor, sofre também de uma doença do sistema imunitário há 20 anos, o que pode limitar as opções de tratamento.

“Quero transmitir-vos que, durante a minha vida, o ceifador andou mais do que uma vez a rondar a minha cama”, disse, referindo-se à figura da morte. “Certamente, por razões óbvias, desta vez parece que vem com a foice em riste. Veremos o que acontece”, sublinhou o ex-presidente uruguaio (que governou o país durante um mandato, de 2010 a 2015), citado pelo El País. Há cinco meses, a médica pessoal de Mujica, Raquel Pannone, realçava àquele jornal espanhol que as opções de tratamento incluíam radio e quimioterapia e ainda cirurgia.

O ex-presidente uruguaio aproveitou a mesma conferência de imprensa para deixar uma mensagem aos jovens, poucos meses anos das eleições presidenciais no país, marcadas para 27 de outubro. “Lutem pelo amor, não se deixem persuadir pelo ódio. Se forem apanhados pela droga, não fiquem sozinhos, ninguém se salva sozinho. Peçam colaboração, lutem. A única liberdade está na cabeça e chama-se vontade. E se não a usarmos, não somos livres. Isso tem que ser entendido”, acrescentando que “a vida é linda” e que “o cerne da questão [em torno] de ter sucesso na vida é recomeçar sempre que se cai”. “E, se houver problemas, que se transforme em esperança”, disse.

Mas — apesar do discurso em tom de despedida, da doença oncológica e da idade avançada (88 anos) — José Mujica não morreu. Não existe nenhum artigo na imprensa internacional a dar conta da morte do ex-presidente uruguaio, nem nenhuma nota na página oficial da Presidência do Uruguai.

Esta não é a primeira vez que circulam rumores sobre a morte de José Mujica. Em 2017, várias publicações garantiam que Mujica tinha morrido num hospital da Califórnia, nos EUA, algo que não se confirmou.

Apesar de estar a lutar contra um cancro há vários meses, o ex-presidente do Uruguai José Mujica não morreu. Não há nenhuma notícia nem informação oficial da página da Presidência uruguaia a dar conta da alegada morte.

