Publicações que circulam no Facebook alegam que cidadãos muçulmanos lançaram fogo de artifício em Sydney para festejar o ataque terrorista que ocorreu naquela cidade australiana, e que provocou a morte a 15 pessoas. “Relatos indicam que islamitas lançaram fogo de artifício em Sydney para celebrar o ataque terrorista contra a celebração do Hanukkah na praia de Bondi”, lê-se numa das publicações.

As alegações de que o fogo de artifício serviu para celebrar o ataque circulam nas redes sociais há vários dias e também foram difundidas pelo presidente do Chega, André Ventura.

Nas imagens, pode ver-se apenas fogo de artifício, não se especificando onde e quando foi lançado.

A 14 de dezembro, um ataque contra um evento da comunidade judaica na conhecida praia de Bondi, em Sydney, provocou 15 mortos e 40 feridos. Dois atiradores, pai e filho, alvejaram as pessoas que participavam na festa judaica de Hanukkah. Os dois terão sido incentivados pelo Estado Islâmico a lançar o ataque, disse mais tarde o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Contudo, as imagens que circulam nas redes sociais, apesar de verdadeiras, não mostram qualquer festejo relacionado com o ataque. O fogo de artifício em causa foi lançado pelo Rotary Club de Padstow, nos subúrbios de Sidney, como “parte do evento anual de canções natalícias”, esclareceu este clube, em resposta à AFP. O Rotary Club acrescentou que “esse evento e o show dos fogos de artifício foram planeados com meses de antecedência”.

O próprio clube anunciou publicamente o lançamento do fogo de artifício, tendo o mesmo coincidido com a data do ataque na praia de Bondi.

A área de Padstow, a sudoeste de Sidney, é uma das zonas mais multiculturais da maior cidade australiana, Sydney.

Conclusão

Não é verdade que muçulmanos tenham lançado fogo de artifício em Sydney para “celebrar” o ataque terrorista praia de Bondi. As imagens que circulam nas redes sociais, e que já chegaram a ser partilhadas por André Ventura, dizem respeito a uma celebração de Natal, com fogo de artifício, levada a cabo por um clube nos subúrbios da cidade, e que em nada se relacionada com o ataque.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.